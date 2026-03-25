Cae el presunto feminicida de Blanca Ruth Pareyon, testigo clave del multihomicidio de Tlalpan en 2002

La Ciudad de México ha dado un paso decisivo para intentar cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia criminal reciente. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), en coordinación con la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), detuvieron a Gerardo “N”, de 52 años, por su probable responsabilidad en el feminicidio de Blanca Ruth Pareyon Galván.

La captura se realizó en la Avenida del Imán, colonia Pedregal del Maurel, alcaldía Coyoacán. El detenido fue trasladado de inmediato a un centro penitenciario de la Ciudad de México para quedar a disposición de la autoridad judicial.

El feminicidio de Blanca Ruth Pereyón en 2013: Un crimen que se remonta al 2002

El caso por el que se le acusa a Gerardo “N” se remonta al 19 de junio de 2013. Blanca Ruth Pareyon fue encontrada sin vida en calles de la alcaldía Coyoacán; las investigaciones forenses determinaron en su momento que la causa de muerte fue estrangulamiento y asfixia.

A pesar de que el crimen ocurrió hace 13 años, el expediente nunca fue olvidado debido a la relevancia de la víctima. Pareyon Galván no era una ciudadana común en los registros policiales: era la testigo principal del multihomicidio de la familia Narezo Loyola, uno de los crímenes más violentos del entonces DF registrados en Tlalpan en el año 2002.

El multihomicidio de la familia Narezo Loyola en Tlalpan, perpetrado por Orlando Magaña y un cómplice misterioso, marcó a la Ciudad de México en el 2002.|Azteca Noticias

¿Quién era Blanca Ruth Pareyon y su conexión con el "Multihomicida de Tlalpan"?

La vida de Blanca Ruth quedó marcada el 15 de noviembre de 2002. En aquella fecha, Orlando Magaña Durantes y un cómplice ingresaron al número 186 de la calle Cuahua, en la colonia Toriello Guerra, para perpetrar una masacre que conmocionó al país.

El contexto de la masacre de 2002:



Siete víctimas: Cinco integrantes de la familia Narezo y dos trabajadoras domésticas fueron asesinados con extrema violencia.

Cinco integrantes de la familia Narezo y dos trabajadoras domésticas fueron asesinados con extrema violencia. El victimario: Orlando Magaña era vecino de la familia y aprovechó la relación de confianza con Ricardo Nareso Chico para ingresar al domicilio.

Orlando Magaña era vecino de la familia y aprovechó la relación de confianza con Ricardo Nareso Chico para ingresar al domicilio. El detonante: Al ser identificado por Ricardo Chico, Magaña decidió asesinar a todos los presentes para no dejar testigos.

Al ser identificado por Ricardo Chico, Magaña decidió asesinar a todos los presentes para no dejar testigos. El sobreviviente: Juan Pablo Quintana logró sobrevivir a un disparo en el cuello y se convirtió en el testigo clave para sentenciar a Magaña a más de 384 años de prisión.

Blanca Ruth Pareyon Galván fue identificada por las autoridades como una testigo fundamental en el seguimiento de este caso, lo que otorgó a su feminicidio en 2013 una capa adicional de complejidad e importancia para la justicia capitalina.

¿Por qué ocurrió el multihomicidio de Tlalpan? Los motivos ocultos

Aunque la versión oficial del multihomicidio de 2002 se cerró como un "robo que se salió de control", investigaciones extraoficiales siempre apuntaron a un móvil más profundo relacionado con el narcotráfico. Se especulaba que Orlando Magaña buscaba 150 kilos de droga y una fuerte suma de dinero supuestamente escondidos en la propiedad de los Narezo, nexos que nunca fueron investigados a fondo por la administración de aquella época.

Con la detención de Gerardo “N”, la Fiscalía busca no solo sancionar el feminicidio agravado de Blanca Ruth, sino también esclarecer si existió alguna relación entre su muerte y la información que poseía sobre los eventos de Tlalpan.

