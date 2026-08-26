Golpe al crimen en Tabasco: Cae “Koki”, líder de Pueblo Unido vinculado a La Barredora

En una acción coordinada entre dependencias de seguridad federales y estatales, fue detenido Jorge Luis “N”, alias “Koki”, identificado por las autoridades como líder del grupo delictivo Pueblo Unido y catalogado como objetivo prioritario de generadores de violencia en Tabasco. En el mismo despliegue operativo fueron capturados dos de sus principales operadores de campo.

La aprehensión se logró a partir de labores de inteligencia coordinadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad del Gobierno de Tabasco, contando además con la colaboración del Gobierno de Hidalgo.

Con información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 , @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y autoridades del @Gobierno_Tab, detuvieron a Jorge Luis N, alias “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco, junto… pic.twitter.com/hRz9Uj0cLT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 26, 2026

Trayectoria criminal: De operador de La Barredora al control territorial

De acuerdo con las investigaciones oficiales, “Koki” fungió inicialmente como un operador clave de Ulises “N”, alias “Pinto”, quien encabezaba la organización criminal La Barredora hasta su detención ejecutada en julio de 2025. Tras la caída de dicho liderazgo, Jorge Luis “N” encabezó una escisión de esa estructura para consolidar el grupo denominado Pueblo Unido, desde donde extendió sus actividades ilícitas.

A esta célula se le atribuyen episodios violentos recientes en la entidad, como la quema de vehículos en vías públicas y ataques directos contra elementos de corporaciones policiales, además de operar redes de extorsión, secuestro, tráfico de personas y narcomenudeo en los municipios de Centro y Nacajuca.

Orden de aprehensión de Jorge Luis "N"

Jorge Luis “N” contaba con una orden de aprehensión vigente librada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGETabasco) por diversos delitos del orden común y federal. Las autoridades federales destacaron el trabajo de coordinación permanente mantenido con la administración estatal encabezada por el gobernador Javier May, así como el respaldo brindado por el gobierno de Hidalgo a través del mandatario Julio Menchaca para concretar la localización y captura de los sospechosos. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

