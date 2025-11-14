En Tabasco, el nombre de Adán Augusto López Hernández sigue despertando molestia y desconfianza. Para muchos, su legado quedó marcado por la sombra de “La Barredora”.

Tabasco no perdona ni olvida el caso de Adán Augusto

En Tabasco no olvidan ni perdonan, y cuando les preguntan que piensan de Adán Augusto López Hernández, lo primero que contestan es esto:

“La Barredora. Creo que definitivamente el tema de la barredora ha quedado relacionado con Adán Augusto López Hernández”, dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Aseguran que en Tabasco hay un antes y un después de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena.

Que el daño que causaron va más allá de ranchos y ganado, de irregularidades patrimoniales y de la polémica notaria 27.

“Ya era secreto a voces que La barredora estaba operando desde la propia corporación policiaca, entonces es increíble que una persona con mucha información, que incluso estaba en la Secretaría de Gobernación, no supiera que su amigo de hace 30 años fuera el principal capo de Tabasco”, mencionó Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Aseguran que durante su administración, Adán Augusto López hizo todo menos gobernar para los tabasqueños.

“De hecho su sexenio, porque aunque él ya no era gobernador, él seguía mandando en Tabasco, no hizo nada. En todos los seis años, solo hizo dos puentes, dos pasos a desnivel que quedaron mal hechos y nada más”, dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

Lo protegen desde Palacio Nacional

Los tabasqueños saben que desde palenque lo protegen y desde Palacio Nacional lo encubren, pero ellos no olvidan ni perdonan.

“Definitivamente, Adán Augusto no creo que regrese a Tabasco”, dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco. Los tabasqueños no olvidan que todo comenzó con la relación y complicidad entre Adán Augusto López y su ex secretario de seguridad pública.

Y esa mancuerna no solo daño a Tabasco, sino a todo el país, eso, eso, es lo que no debemos olvidar.