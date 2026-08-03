¿Premio o castigo? Javier May entrega libros de AMLO a niños en torneo de fútbol

Una lluvia de críticas en redes sociales rodea al gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, tras encabezar un evento de premiación deportiva para un equipo infantil de fútbol en el municipio de Nacajuca. En lugar de entregar material deportivo, balones, uniformes o equipamiento técnico que los menores esperaban para seguir impulsando su desarrollo en la cancha, el mandatario estatal optó por regalarles ejemplares del libro redactado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hecho que desató indignación entre los usuarios por considerarlo un acto de adoctrinamiento inapropiado para la niñez.

Esta nueva controversia se suma a los recientes señalamientos que enfrentó el gobernador tras dejarse ver portando un ostentoso reloj. Aunque May aseguró públicamente que la pieza tenía un valor aproximado de 10 mil pesos, internautas pusieron en duda su versión al comparar las imágenes del accesorio con catálogos de alta gama, acusándolo de incongruencia frente al discurso de austeridad que tanto defiende Morena.

Asimismo, en días recientes el gobernador fue visto viajando en primera clase en un vuelo. En el video se observa cómo el gobernador únicamente sonríe y saluda a la cámara, pero al ser cuestionado sobre la razón de viajar en primera clase se limitó a contestar que era porque “había recibido un ascenso”.

✈️ "Es el mejor ejemplo de la hipocresía morenista"@lorenabeauregar capta a Javier May en Clase Premier



"Porque me dieron un ascenso nada más", dice el gobernador de Tabasco pic.twitter.com/NPWs1zwz9N — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 28, 2026

Opinión de Leo Arriaga

Oiga, como dicen por ahí, mejor nadota. El gobernador morenista de Tabasco, Javier May, un tipazo, premió a niños de un equipo infantil de fútbol que además andaban en chanclas.

🚨 ¿Premio o castigo?



El gobernador de #Tabasco, Javier May, entregó libros de Andrés Manuel López Obrador a un equipo infantil de futbol de Nacajuca durante una premiación, lo que desató críticas en redes sociales, donde usuarios señalaron que los menores esperaban apoyo… pic.twitter.com/ODaBe5ZPhv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

No crean ustedes que con zapatos de fútbol, incentivo económico, no, les dio un poderosísimo libro de López Obrador. Tampoco es que nos sorprenda, porque si alguien ha demostrado consistentemente no tener progenitoras, son algunos sinvergüenzas de la clase política.

Lo que sí indigna es por lo burdo, por lo chafa el regalo y también porque a un pobre niño qué carajos le va a importar el libro de un político. Qué necesidad, además de darles propaganda.