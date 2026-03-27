Cae el líder de “Los Besucones” tras persecución en la CDMX; lo relacionan con 4 homicidios

Se desató una intensa persecución sobre la Calzada de Tlalpan que terminó con la captura de Erick "N", alias “La Besucona”, identificado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) como el presunto líder de la célula delictiva conocida como "Los Besucones".

El sujeto, de 33 años de edad, es señalado como un importante generador de violencia en el sur y oriente de la CDMX, vinculado directamente con homicidios, extorsiones y el control de puntos de venta de droga.

Persecución en Tlalpan termina con la captura de "La Besucona"

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Country Club, en la alcaldía Coyoacán. Los oficiales que patrullaban la zona detectaron un vehículo gris sin placas de circulación. Al acercarse, notaron que el conductor fumaba un cigarrillo de marihuana y, al percatarse de la presencia policial, arrojó el indicio por la ventanilla e intentó darse a la fuga.

La persecución se extendió por varias calles hasta que el vehículo fue interceptado en el cruce de Calzada de Tlalpan y la calle Mártires Irlandeses. Tras realizar una revisión preventiva, los uniformados hallaron:



23 dosis de una sustancia sólida transparente con características del crystal .

de una sustancia sólida transparente con características del . 10 cartuchos útiles .

. Un automóvil compacto color gris asegurado.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y tras una persecución en @AlcaldiaCoy, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Erick "N", objetivo prioritario identificado como líder de una célula delictiva que opera en @Alc_Iztapalapa dedicados a la venta y distribución de… pic.twitter.com/OCXMgTaguM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 27, 2026

¿Quién es "La Besucona"? Vínculos con homicidios en Iztapalapa

Tras el cruce de información en las bases de datos de la SSC, se reveló que Erick "N" cuenta con un amplio historial delictivo. Se le relaciona directamente con una disputa territorial contra el grupo antagónico denominado "Los Malportados".

Las investigaciones lo vinculan con al menos cuatro eventos de sangre:



Diciembre de 2025: Un homicidio ocurrido el día 22 en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Eventos de 2024: Otros tres homicidios perpetrados durante el año pasado, todos derivados de la lucha por el control del narcomenudeo.

Además, el detenido ya ha ingresado al Sistema Penitenciario en dos ocasiones previas: en 2012 por robo a transeúnte con violencia y en 2022 por portación de arma de fuego y fabricación de objetos aptos para agredir.

Erick "N" fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas y dará seguimiento a las carpetas de investigación por homicidio que pesan en su contra. El inmueble y el vehículo permanecen bajo resguardo mientras continúan las indagatorias para desarticular al resto de la organización de "Los Besucones".