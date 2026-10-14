Detienen a “La Patrona”, presunta lideresa criminal operaba en Tabasco

Autoridades de las fuerzas federales y estatales capturaron en Ciudad del Carmen, Campeche, a Noemí “N”, identificada con el alias de “La Patrona”, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

La detención la ejecutaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Las investigaciones de inteligencia ubican a la mujer como una de las principales generadoras de violencia en la región y la señalan como la presunta operadora al frente de una célula delictiva con centro de actividades en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de la @Defensamx1, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con @FGETabasco, detuvieron en Ciudad del Carmen, Campeche, a Noemí “N”, alias “La Patrona”, en cumplimiento de una orden de aprehensión por asociación delictuosa. Es identificada como una de las principales generadoras de violencia en la región y operadora de una célula delictiva en Jalpa de Méndez, Tabasco, donde coordinaba actividades relacionadas con la venta de droga, extorsión, homicidios, secuestro, robo de vehículos y portación de armas de fuego. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para detener a generadores de violencia y debilitar las estructuras criminales que afectan la seguridad de la población. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 14, 2026

Se le señala por actividades ilícitas en la Chontalpa

De acuerdo con lo informado por el Gabinete de Seguridad de México, Noemí “N” coordinaba de manera directa diversas operaciones ilícitas en el territorio tabasqueño.

Entre las conductas delictivas atribuidas a su estructura criminal destacan la distribución y venta de drogas, cobro de piso mediante extorsión, comisión de homicidios, secuestros, robo de vehículos y portación de armas de fuego de uso exclusivo.

Acciones contra la estructura criminal Tras su captura en Campeche, las autoridades trasladaron a la acusada para ponerla a disposición del juez de control que la requiere, instancia que determinará su situación jurídica por los cargos imputados.

