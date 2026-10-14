Capturan a “El Dámaso”, presunto líder del Cártel de Tláhuac y segundo al mando

Agentes detuvieron esta noche a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, sujeto identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac.

Luego de meses de investigación, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), lo detuvieron en un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan.

El detenido sería identificado como el segundo al mando de este grupo delictivo y estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes, despojo y venta de narcóticos en Tláhuac.

Durante la detención se aseguraron vegetal verde, una sustancia con características similares a la cocaína y dos teléfonos celulares.

