Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Capturan a “El Dámaso”, presunto líder del Cártel de Tláhuac y segundo al mando

Feliciano “N”, “El Dámaso”, es uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac. Estaría relacionado con extorsión a comerciantes, despojo y venta de droga.

Cártel de Tláhuac
Capturan a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, señalado como el segundo al mando del Cártel de Tláhuac
|FGJCDMX

Escrito por: Iván Ramírez

Agentes detuvieron esta noche a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, sujeto identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac.

Luego de meses de investigación, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), lo detuvieron en un centro comercial ubicado en la alcaldía Tlalpan.

El detenido sería identificado como el segundo al mando de este grupo delictivo y estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes, despojo y venta de narcóticos en Tláhuac.

Durante la detención se aseguraron vegetal verde, una sustancia con características similares a la cocaína y dos teléfonos celulares.

Tags relacionados
CDMX Delitos Narcotráfico