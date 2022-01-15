Cafetería en Tailandia permite convivir con 110 aves

Una cafetería en Bangkok, la capital de Tailandia, permite que sus clientes además de disfrutar un buen café, también convivan con las 110 aves que viven en el lugar.

Thanakrit Soontornkallapakit, uno de los dueños de la cafetería, describió el lugar como una experiencia única para interactuar con las aves que se crían en el lugar llamado “Happys Bird's Day” y agregó que el concepto, “no podrán hacerlo en granjas o zoológicos típicos”.

Una mujer de 21 años que visitó la cafetería, relató que al principio le daba miedo entrar porque se imaginaba que las aves podrían tener picos y garras afiladas con las que podían lastimar a las personas, no obstante, al entrar se dio cuenta que estaba muy alejada de la realidad.

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"Tenía bastante miedo al principio porque en mi imaginación, las aves tienen picos y garras afiladas. Pero resulta que las aves aquí son muy amigables y vienen a nosotros sin que tengamos que sostener comida, a diferencia de cuando solía ir a otros parques de pájaros. También son muy lindas", confesó.

Por su parte, los propietarios de la cafetería compartieron que les tomó tres años planificar el concepto de su negocio y prepararse para abrirlo. Para entrar, los clientes deben pagar un costo de 10 pesos y pueden permanecer ahí todo el tiempo que deseen.

¿Qué aves viven en la cafetería de Tailandia?

La cafetería que se volvió popular en Tailandia, alberga principalmente periquitos monjes, los cuales son llamativos por ser muy coloridos, también cuenta con cotorras, ruiseñores y dos cacatúas con cresta de azufre. Por si fuera poco, los clientes también pueden interactuar con seis patos y ocho pollos.

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"Tenemos alrededor de 110 pájaros aquí y tenemos zonificaciones para ellos. Dentro de la casa, tenemos ciertos tipos de pájaros dando vueltas, otros tipos de pájaros se quedan fuera de la casa, en jaulas abiertas, y tenemos patos y gallinas en el jardín, también”, explicó el dueño del lugar.

Al entrar a la cafetería en Tailandia, se puede apreciar a los pájaros volando sobre las mesas o posados en las ramas de los árboles, ya que el lugar está adaptado para la comodidad tanto de las aves como de las personas.

Los clientes pueden convivir muy de cerca con todas las especies, incluso pueden tocarlos y permitir que se paren sobre sus manos o en la cabeza, en ocasiones se acercan hasta más de un ave.

