Estados Unidos declara extinto al pájaro carpintero y 22 especies más

El gobierno de Estados Unidos declaró extinto al pájaro carpintero y a otras 22 especies más, por el cambio climático y la desaparición de sus hábitats naturales, luego de que científicos agotaron todos los esfuerzos por encontrar un ejemplar de los 23 animales anunciados.

Además, advirtieron que el cambio climático podría hacer más frecuentes la extinción de otras especies de animales, pues a medida que el calentamiento avanza representa un gran riesgo para las plantas y animales.

Te puede interesar: Teporingo, el conejo endémico de la CDMX en peligro de extinción

El pájaro carpintero pico de marfil, también conocido como pájaro carpintero real, era la especie más conocida de la lista de animales extintos recientemente publicada por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS).

Los expertos detallaron que el pájaro carpintero desapareció con mucho revuelo y avistamientos no confirmados en las últimas décadas, por lo que iniciaron una búsqueda en pantanos de Arkansas, Louisiana, Mississippi y Florida, que finalmente resultó infructuosa.

Sin embargo, también señalaron que alguna de las 23 especies anunciadas hoy como extintas, podrían reaparecer en Estados Unidos.

|Pixabay

Las causas de la extinción del pájaro carpintero

De acuerdo con los científicos, las 23 especies tenían una pequeña probabilidad de sobrevivir en la década de 1960, cuando fueron incluídas en la lista de especies amenazadas, pero diferentes factores creados por el hombre causaron su extinción.

“Demasiado desarrollo, contaminación de aguas, deforestación, competición con especies invasoras, aves cazadas por sus plumas y animales capturados por coleccionistas privados”, fueron las causas más comunes de su desaparición.

Asimismo advirtieron que la tierra vive “una crisis de extinción” en la que desaparecen especies de flora y fauna mil veces más rápido que antes. Actualmente, se tiene documentada la desaparición de 902 especies en todo el planeta, aunque se considera que la cifra puede ser mucho mayor debido a que algunas especies nunca fueron identificadas.

Cabe resaltar que la labor de los rescatistas de animales en peligro de extinción ha rendido frutos lentamente, pues en casi medio siglo desde que se firmó la Ley de Especies en Peligro, apenas 54 especies han salido de la lista tras recuperarse, como el águila calva, el pelícano pardo y la mayoría de ballenas jorobadas.

Por lo que los expertos llamaron a hacer conciencia sobre el comportamiento humano que está acabando con la vida de los animales.

Te puede interesar: Osos panda salen de la lista de animales en peligro de extinción

