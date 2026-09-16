Alerta por caída de ceniza de Popocatépetl: estas son las seis alcaldías en la CDMX afectadas

¡Toma nota! Ante el pronóstico de la posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl durante las próximas horas, habitantes de seis alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), conoce si tu demarcación está contemplada en el aviso.

¿En qué alcaldías podría caer ceniza?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que existen posibilidades de caída de ceniza volcánica durante las próximas seis horas en seis alcaldías de la CDMX, de acuerdo con las condiciones de dispersión del volcán Popocatépetl reportadas este martes 15 de septiembre.

Las demarcaciones contempladas en el pronóstico son:



Álvaro Obregón

Coyoacán

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

https://twitter.com/SGIRPC_CDMX/status/2100005195514089627

¿Qué está pasando con el Popocatépetl?

De acuerdo con el aviso de VAAC-NOAA Washington, a las 15:40 horas se reportó una emisión de ceniza con desplazamiento hacia el oeste, en dirección a la Ciudad de México.

Sin embargo, en la imagen satelital más reciente utilizada para el reporte no se observa la pluma de ceniza. Además, la observación mediante webcam no era posible debido a las condiciones meteorológicas del sitio.

La SGIRPC indicó que la próxima actualización está prevista para las 07:00 horas del miércoles 16 de septiembre de 2026.

¿Qué daños puede causar la ceniza del Popocatépetl a la salud?

La caída de ceniza volcánica puede afectar principalmente las vías respiratorias, los ojos y la piel. La Secretaría de Salud señala que inhalar ceniza y gases puede provocar problemas respiratorios, mientras que el contacto con las partículas puede irritar las mucosas y causar molestias en la piel.

Además, el contacto con la ceniza puede provocar irritación de la piel. Por ello, la Secretaría de Salud recomienda evitar la exposición, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores y quienes tienen enfermedades respiratorias.

Si se presenta la caída de ceniza, las autoridades sanitarias recomiendan permanecer en interiores, mantener puertas y ventanas cerradas, proteger nariz, boca y ojos y evitar actividades al aire libre.

