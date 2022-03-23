Encuentran una de las cajas negras del avión que se estrelló en China

Fue encontrada una de las cajas negras pertenecientes al avión de pasajeros que se estrelló este lunes en el sur de China.

Fue recuperada este miércoles, según un funcionario chino, lo que lleva a los investigadores un paso significativo más cerca de revelar la causa de la mayor tragedia aérea que el país ha visto en años.

El avión de China Eastern Airlines se desintegró el lunes en una ladera boscosa de Wuzhou (sur), mientras volaba de Kunming (suroeste) hacia Cantón (sur).

El vuelo MU5735 de China Eastern Airlines que transportaba a 123 pasajeros y nueve miembros de la tripulación se estrelló en el condado de Tengxian de la región autónoma de Guangxi Zhuang el lunes por la tarde después de despegar de Kunming, sin que se hayan encontrado sobrevivientes hasta el momento.

No han encontrado supervivientes

Hasta ahora no se han encontrado supervivientes del vuelo MU5735 y hay pocas esperanzas porque el avión se estrelló casi en vertical y luego se incendió.

Se cree ampliamente que las dos cajas negras del avión Boeing 737-800, que contienen datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, son la clave para comprender la causa de la tragedia.

Un avión de pasajeros tiene dos registradores de vuelo, también llamados cajas negras, uno que registra las conversaciones en la cabina y otro con información clave como la velocidad, la altitud y el rumbo del aparato.

Hablando en una conferencia de prensa el miércoles en la cercana ciudad de Wuzhou, Mao Yanfeng, director del Centro de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de China, dio una actualización sobre el último progreso del trabajo de rescate, confirmando que ahora se ha encontrado una de las cajas negras.

Suspenden búsqueda por riesgo

La búsqueda se suspendió el miércoles debido a las fuertes lluvias, que dejaron el lugar lleno de barro y de difícil acceso para los rescatistas.

Es posible que se produzcan pequeños desprendimientos", dijo un reportero de la cadena estatal CCTV, que afirmó que todavía podía oler "keroseno" en el lugar, dos días después de la catástrofe.

"Hay un enorme agujero donde el avión se estrelló. El agua se ha acumulado allí (...) y seguramente serán necesarias obras de drenaje", explicó.

"Accidente esta vez es bastante raro"

"El accidente esta vez es bastante raro. El sistema de balizas de radar de control de tráfico aéreo ha demostrado que el avión se desplomó repentinamente durante su fase de crucero. Esperamos poder encontrar ambas cajas negras lo antes posible y enviarlas a laboratorios profesionales.

Nacionalidad de las víctimas

Según la CAAC, todas las personas a bordo eran de nacionalidad china.

Cuando el controlador aéreo se dio cuenta de la brusca caída de altura del avión, se puso inmediatamente en contacto con la tripulación, varias veces, pero no obtuvo respuesta", dijo el martes Zhu Tao, director de seguridad aérea de la CAAC.

También en la conferencia de prensa, los funcionarios de China dijeron que el avión se entregó por primera vez para el servicio el 22 de junio de 2015. Se ha mantenido estrictamente de acuerdo con los protocolos de aviación y ha mostrado un rendimiento técnico sólido y constante. Los tres pilotos a bordo están bien calificados, tienen experiencia y gozan de buena salud, dijeron las autoridades.

Las autoridades agregaron que no hubo condiciones climáticas peligrosas el día de la tragedia, que fue de "buena aeronavegabilidad" y dijeron que la tripulación del avión había mantenido una comunicación normal con el personal de tierra antes de que ocurriera la caída repentina.

