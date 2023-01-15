California busca declaratoria de emergencia mayor tras lluvias

Gavin Newsom, gobernador de California, Estados Unidos, indicó que espera que el presidente Joe Biden declare estado de emergencia mayor tras las intensas lluvias que han azotado a la zona, dejando 17 muertos y el estado devastado; además, se espera que continúe el mal clima.

“Mi esperanza y expectativa es que lo haremos porque esa es la intención del presidente, y dejó en claro que quiere que eso suceda, y espero hacer ese anuncio de manera más formal porque esa es mi respuesta a la gente”, dijo Newsom.

Aunque las lluvias por ríos atmosféricos parecen estar llegando a su fin en California, aún se esperan dos tormentas más que comenzarán a partir de este sábado, por lo que el gobernador solicitó una nueva declaratoria de emergencia mayor.

Desde el pasado 26 de diciembre, California se ha visto golpeada por una serie de ríos atmosféricos raramente vistos en una sucesión tan frecuente, lo que cayó inundaciones, cortes de energía, deslizamientos de tierra, evacuaciones y cierres de carreteras.

▶️ Tormentas han provocado inundaciones, al menos 19 muertes, daños multimillonarios y activado el estado de emergencia y evacuaciones a lo largo de California. Y aún hay más clima extremo por venir, a causa de los ríos atmosféricos. pic.twitter.com/LAOfEg7U9Q — Voz de América (@VozdeAmerica) January 12, 2023

Las tormentas han dejado caer la mitad de la precipitación anual promedio en el Valle Central agrícola y hasta 4.5 metros de nieve en las montañas.

Newsom dijo que es consciente de que los residentes están fatigados por la situación, pero pidió a los californianos que permanezcan "vigilantes" y usen el "sentido común" durante las próximas 24 a 48 horas. Advirtió que los desafíos en estos días podrían presentarse "agudamente" debido al suelo saturado.

El noveno y último río atmosférico de la serie tocará tierra el lunes y durará un par de días.

Se esperan más lluvias en California

Este sábado se emitieron advertencias y avisos de inundaciones en todo el estado, desde el condado de Los Ángeles hasta el Área de la Bahía.

Un vecindario en la comunidad de Felton en el condado de Santa Cruz en el centro de California se inundó por segunda vez en una semana el sábado y la tercera desde Año Nuevo.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que aunque se espera que haya “un respiro” en California la próxima semana, el primero de dos sistemas llegó al estado este sábado amenazando con desatar más intensas lluvias.

