Miles de ciudadanos votarán en la segunda revocación de mandato de la historia de California y la cuarta del país, para que se decida si el gobernador Gavin Newsom continúa o es destituido de su cargo.

Los ciudadanos de California lograron juntar más de un millón de firmas con el propósito de destituir a Newsom por, lo que ellos califican, su mal desempeño de la pandemia de Covid-19, comer en un restaurante cuando las medidas sanitarias aún no lo permitían y debido a una sequía que afecta a la región.

No obstante, Newsom es respaldado por un 60.1 por ciento de los ciudadanos; mientras que el 38.5 por ciento se encuentra en contra de su gobierno.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañó a Newsom en la campaña este lunes y pidió a la ciudadanía no votar en contra del demócrata, pues asegura sería regresar a una época “oscura” que se vivió con Donald Trump.

Uno de los principales temores de los demócratas es que el contrincante principal para ser el próximo gobernador de California, el repúblicano Larry Elder, es un fiel seguidor de Donald Trump, lo que amenaza las elecciones intermedias de 2024.

Demócratas con temor de perder California

California es considerado como uno de los estados más importantes del país para las elecciones y la revocación de Newsom podría causar el regreso de Trump a la Casa Blanca o un freno para el Senado en las políticas impulsadas por Biden.

Los californianos deberán responder dos preguntas en el referéndum, la primera, si está a favor o no de que el gobernador Newsom continúe en el cargo; en caso de responder negativamente, deberá optar por uno de los 40 candidatos en la boleta.

En 2003, los californianos destituyeron a Gray Davis para reemplazarlo por el actor y exfisicoculturista Arnold Schwarzenegger, siendo la primera vez que una revocación diera efecto en la historia de Estados Unidos.