Calor extremo provocará apagones en verano, advierten en EUA

North American Electric Reliability Corp, la organización responsable del suministro eléctrico en Estados Unidos, advirtió que se pueden registrar apagones en California, Texas, Nueva Inglaterra y el centro del país durante el verano debido a los pronósticos de temperaturas por encima de lo normal en la región.

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"La mayor preocupación (durante olas de calor extremo) es California, donde se espera que se necesiten hasta 11 gigavatios (GW) de transferencias adicionales a última hora de la tarde para compensar la reducción de la producción solar", en comparación con solo un GW en un día normal, sostuvo North American Electric Reliability Corp (NERC).

Un gigavatio puede suministrar energía a alrededor de un millón de hogares estadounidenses en promedio, pero tan solo a 200 mil viviendas durante un caluroso día de verano, cuando los consumidores encienden el aire acondicionado.

Condiciones sin precedentes desafiaron al sector energético durante el año pasado, incluida la pandemia de Covid-19, una temporada histórica de huracanes, calor extremo e incendios forestales, y de frío extremo y congelación de gasoductos en Texas, a lo que se sumó un ciberataque que cerró un importante ducto de combustible.

"Tenemos una experiencia muy reciente con el impacto del clima frío y los ataques cibernéticos que magnifican la urgencia de enfocarnos en estos riesgos muy reales para la operación confiable del sistema de energía a granel", dijo Howard Gugel, vicepresidente de ingeniería y estándares de NERC.

Piden homologar estándares de ciberseguridad

NERC pidió a los reguladores de gasolina que establezcan estándares de ciberseguridad comparables a las normativas de NERC.

"El ataque al gasoducto Colonial subraya la interconexión de la electricidad con otras infraestructuras y es la razón por la que debemos redoblar nuestro enfoque en la confiabilidad del sistema de gasoductos que suministra combustible esencial", dijo el presidente ejecutivo de NERC, Jim Robb.

NERC desarrolla estándares de confiabilidad de energía para Estados Unidos, Canadá y partes de México.

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