VIDEO: Pelean a escupitajos en fila para cargar gasolina en EUA

En Carolina del Norte, Estados Unidos, un hombre grabó el momento en el que una mujer, quien supuestamente pretendía meterse en la fila para cargar gasolina, le escupió al conductor de una camioneta que esperaba su turno.

Te recomendamos: Hombre hornea pizza magmática con lava del volcán Pacaya en Guatemala

Los hechos ocurrieron en una estación de gasolina de la ciudad de Knightdale, cuando la mujer se baja de su carro y después de hablar por teléfono celular unos segundos, se acerca a la ventanilla de la camioneta e intercambia palabras con el hombre, pero la cosa no paró ahí, ya que muy indignada le escupe y se da la vuelta.

Sin embargo, el hombre decide no pasar por alto la agresión y se baja de su camioneta para encarar a la mujer, quien sigue hablando por teléfono celular. En el video se ve como se acerca y le escupe en el pelo y comienzan los jaloneos, mientras un empleado de la estación de gasolina los observa a poco menos de un metro.

De acuerdo con un medio estadounidense, la pareja fue arrestada, la mujer enfrentará cargos por agresión mientras que al hombre se le acusa de agresión hacia una mujer y daño a la propiedad personal.

La pelea ocurrió luego de que la compañía Colonial Pipeline cerró un oleoducto tras sufrir un ciberataque por parte de un grupo internacional de hackers, lo que provocó que en el sureste del país se desataran compras de pánico y acumulación de gasolina.

El Colonial Pipeline, que transporta 100 millones de galones por día de gasolina, diésel y combustible para aviones, reanudó el bombeo controlado por computadora el miércoles por la noche, tras añadir medidas de seguridad.

Sin embargo, los envíos tardarán varios días en recuperarse por completo y es posible que se produzcan interrupciones, indicó la empresa.

Piden no cargar gasolina en bolsas

Las autoridades estadounidenses llamaron a la población a no cargar gasolina en bolsas de plástico, por miedo a que el combustible se acabe.

2020 PSA: Don’t inject bleach



2021 PSA: Don’t fill bags w/ gas. pic.twitter.com/qcBmxpVdWa — Jason Pizzo (@senpizzo) May 12, 2021

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos publicó un hilo en Twitter con una petición para la población: "No llene bolsas de plástico con gasolina".

Use solamente contenedores para combustible aprobados. Siga las instrucciones del fabricante del bidón para gasolina para almacenar y transportar gasolina

Y advirtió, además, sobre el peligro de exponer este producto altamente inflamable a una llama abierta.

