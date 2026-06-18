No serán 40 días de calor: mitos de la Canícula 2026 y el impacto de “El Niño” en México

Con la llegada del verano este 2026, se empieza a hablar del fenómeno de la canícula en México y de los supuestos 40 días de calor , pero ¿realmente es cierto esto?

Lo que se sabe a cierta ciencia es que con la presencia del patrón ENSO (Niño-Oscilación del Sur) las temperaturas podrían aumentar, pero no significa que todo el país enfrentará una canícula intensa.

¿Qué es realmente la canícula?

La canícula es un periodo que suele relacionarse con temperaturas extremas y 40 días consecutivos de calor. Sin embargo, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explican que la creencia es del todo incorrecta.

En sí, el término tiene un origen astronómico y no meteorológico. Civilizaciones antiguas relacionaban la aparición de la estrella Sirio con el inicio del verano y un aumento en las temperaturas.

De acuerdo con información oficial, no existe una fecha exacta para su inicio o final, ya que únicamente puede confirmarse mediante el análisis climatológico.

En términos generales, la disminución de precipitaciones suele durar alrededor de dos semanas y se le relaciona con una sequía intraestival.

No necesariamente representa la época más calurosa del año o dura específicamente 40 días, pero en diversas regiones sí se manifiesta con la ausencia notable de lluvias.

¿La canícula ocurre en todo México?

La respuesta es no. México es un vasto territorio que por ende tiene diversos patrones climáticos. Es por eso que no existe una sola canícula que afecte de la misma forma.

En los estados del norte, por ejemplo, las temperaturas más altas suelen registrarse entre abril y mayo y pueden extenderse durante buena parte del verano.

En cambio, en el sureste del país ocurre un fenómeno diferente conocido por los meteorólogos como “sequía de medio verano” o “veranillo”, el cual suele presentarse entre julio y agosto.

Durante este periodo disminuyen temporalmente las lluvias y está relacionado con factores como:



Calentamiento del océano Pacífico nororiental.

Intensa radiación solar.

Circulación de vientos entre el Caribe y el Pacífico.

¿Qué estados son los más afectados por la Canícula?

La señal de la sequía de medio verano suele registrarse principalmente en entidades del sureste y Golfo de México, entre ellas:



Campeche

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Tamaulipas

Quintana Roo

Michoacán

¿El fenómeno de El Niño hará que la Canícula 2026 sea más extrema?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones de “El Niño” ya comenzaron a desarrollarse en el océano Pacífico ecuatorial y existe una alta probabilidad de que el fenómeno se fortalezca a partir de noviembre de 2026.

Este fenómeno modifica los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo. En México, durante la Canícula, “El Niño” puede aumentar las temperaturas por la falta de lluvia e incluso prolongarla.

A su vez, puede favorecer la actividad de huracanes y tormentas tropicales en el océano Pacífico y una menor formación de estos sistemas en el Atlántico.

