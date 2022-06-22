A medida que una ola de calor continúa barriendo Europa, los niveles de agua del histórico río Tíber de Roma, en Italia han bajado tanto que los restos de un puente construido bajo el gobierno del antiguo emperador romano Nerón se han vuelto visibles. La sequía es preocupante; el termómetro ha superado los 37° en diferentes zonas del país.

Los escombros del antiguo puente ahora se pueden ver debajo del puente Vittorio Emmanuele II en el centro de Roma, frente a Castel Sant'Angelo y el Vaticano. Por lo general, los restos están cubiertos por debajo del río.

Muchas áreas de Europa Occidental se han estado sofocando bajo temperaturas inusualmente altas durante la última semana, lo que ha agravado los temores sobre el cambio climático.

"Tengo este sombrero Yo diría que todos tenemos que hacer lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Tenemos que taparnos, eso es importante, y tratar de evitar las zonas que están muy calientes. Todavía soy bastante joven, pero me preocupo por los ancianos", dijo el sacerdote italiano Giovanni Midio, residente de Roma.

Ola de calor azota Italia; la sequía en Roma es preocupante.

Ola de calor que en Italia provoca fuerte sequía y temperaturas récord

Las regiones del norte de Italia corren el riesgo de perder hasta la mitad de su producción agrícola debido a una sequía, dijo un cabildero agrícola la semana pasada, ya que los lagos y ríos comienzan a bajar peligrosamente, poniendo en peligro el riego y preocupando a los lugareños.

Lisa / Turista:

Estoy un poco preocupada por la sequía, sí. Es obvio que el agua ahora es preciosa y no la podemos desperdiciar. Pero cuando hace calor, es muy difícil no usar el agua. Así que tratamos de combatirlo tanto como podamos”.

En Roma, los turistas lucharon contra el calor con ventiladores improvisados y se refrescaron con las numerosas fuentes repartidas por toda la ciudad.

Una farmacia registró la temperatura en 37 grados centígrados, mientras que ilmeteo.it, un sitio web meteorológico, dijo que la temperatura máxima esperada era de 33 grados centígrados.

"Estamos trabajando con el aire acondicionado encendido, especialmente durante el almuerzo, hay muy pocas personas que quieren sentarse afuera, y para la hora del aperitivo, nadie quiere sentarse afuera", dijo Carmine, propietaria de un restaurante en la ciudad de Roma.