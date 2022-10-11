Diputados posponen reforma que prohíbe corridas de toros en el país

La Cámara de Diputados metió reversa de manera momentánea a la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que busca prohibir las corridas de toros en el país ya sean públicas o privadas y se realicen o sin fines de lucro.

Perfilan que podría ser el jueves cuando el tema se discuta y se someta a votación del pleno de los 500 diputados.

Es una iniciativa apoyada por el PRI y el PVEM al que perfilan dispensarle los trámites legislativos para que no pase por comisiones de la Cámara de Diputados.

Santiguo Creel, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que cambiar la fecha de discusión de los dos dictámenes es asunto de los impulsores de las iniciativas y descarto que esto se deba a presiones de grupos de interés.

“No creo que ningún diputado pueda actuar por presión, pues, presiones siempre existen…Seguramente han tenido diálogo los diputados con quienes pudieran tener afectaciones, lo que me parecería grave es que esas preocupaciones pretendan violentar el derecho de voto de los diputados” señaló el panista.

La iniciativa reforma el artículo 87, bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el que plantean:

“El Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales … Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la prohibición de inducir, provocar, autorizar u organizar peleas de perros y corridas de toros, novillos, erales, becerros, vacas y vaquillas, sean éstas públicas o privadas y se realicen con o sin fines de lucro, determinando las sanciones correspondientes “.

La propuesta para prohibir las corridas de toros está firmada por los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez y Melissa Estefanía Vargas Camacho y del Partido Verde, Carlos Puente Salas y Karen Castrejón Trujillo.