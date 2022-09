Se confrontan diputados por recorte al INE y se les va el internet

Increíble pero cierto, la Cámara de Diputados tuvo que parar su sesión de este miércoles por se quedaron sin internet y no pudieron votar dictámenes. Uno de ellos es que la respuesta a la sentencia de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia en la que se obliga a la Cámara de Diputados a fundamentar el recorte de más de 4 mil 900 millones de pesos que sufrió el presupuesto del INE en este 2022.

La falla en la conectividad impidió que quienes estaban en la sesión de manera virtual pudieran votar vía remota, por lo que se decretó un receso y la sesión se reanudará este jueves.

Los partidos solo fijaron posturas en medio de marcadas diferencias y reproches.

Morena y sus aliados señalaron que no le darán ni un peso más a los consejeros en este año, a quienes acuso de violar la Constitución al tener sueldos por arriba del Presidente de la Republica y además despilfarrar dinero.

“Y les doy otro ejemplo de derroche: el INE pidió un presupuesto de 18 millones 152 mil 501 pesos para servicios de jardinería y de fumigación. Así se las gasta el INE, por eso se niegan a hacer ajustes presupuestales. Nadie puede seguir despilfarrando los recursos del pueblo. Nadie puede seguir teniendo una vida de privilegios a expensas del esfuerzo de las mexicanas y los mexicanos, y eso incluye al INE y a su burocracia dorada”, sentenció el diputado de Morena.

La oposición adelantó su voto en contra del dictamen pues no cumple con la sentencia de la Corte, que exige que os diputados fundamenten el recorte aplicado en este año.

La diputada del PRI, Sue Ellen Bernal sostuvo “El INE son 32 juntas electorales, son 300 juntas distritales que son cada uno de nuestros distritos, eso es el INE. El INE no son personas, el INE no son los consejeros, el INE son todas y todos aquellos que lo integran y las actividades que tienen que realizar… y no vamos a respaldar el debilitamiento de este órgano autónomo que ha coadyuvado a cuidar y a velar por estos derechos políticos de las y los ciudadanos”.

El morenista, Daniel Gutiérrez, reviro “no entienden es la facultad exclusiva de esta cámara de Diputados modificar y aprobar, en su caso, el Presupuesto de Egresos. No vulneramos su autonomía ni tampoco modificamos ni vulneramos su gasto operativo”.

Y del PRD, Miguel Ángel Torres, salió al quite “hoy, vemos un nuevo chiste de la mayoría de esta Cámara de Diputados que, ante el INE, dice que “es nuestra facultad exclusiva”, y ante el Presidente, se arrodilla y rinde pleitesía.

Pero en el PAN alertaron que las facultades se ejercieron por venganza con miras a desaparecer al INE.

“Pero no son facultades que podamos ejercer a capricho… La Corte nuevamente les dijo a los diputados de la mayoría que se equivocaron, otra vez se equivocaron. Hoy lo que pretenden es darle un golpe quitándole los recursos al INE, como la reforma constitucional por la que pretenden desaparecer al INE. No va a pasar”, aseguró el panista Jorge Arturo Espadas.

Será este jueves cuando se reanude la sesión en la Cámara de Diputados, pero ahora de manera presencial y se vote el dictamen que confirma el recorte de este 2022 al presupuesto del INE.