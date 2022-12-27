Cámara de Representantes de EU prohíbe TikTok en sus dispositivos oficiales

La popular aplicación de vídeo china TikTok ha sido prohibida en todos los dispositivos gestionados por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según su brazo administrativo, en línea con una ley que pronto entrará en vigor y que prohíbe la aplicación en los dispositivos del Gobierno.

TikTok se considera "de alto riesgo debido a una serie de problemas de seguridad", dijo el Jefe Administrativo de la Cámara (CAO) en un mensaje enviado a todos los parlamentarios y el personal el martes, y debe ser eliminada de todos los dispositivos gestionados por la Cámara de Representantes.

La nueva norma es la última en una serie de medidas adoptadas por administraciones públicas de Estados Unidos para prohibir TikTok, propiedad de ByteDance Ltd, que tiene su sede en Pekín.

The U.S. House of Representatives’ Chief Administrative Officer has issued a cyber advisory on TikTok, labeling it “high-risk” with personal info accessed from inside China:



“we do not recommend the download or use of this application due to these security and privacy concerns.” pic.twitter.com/F87qwFiHhR — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) August 17, 2022

Prohibir TikTok

Hasta la semana pasada, 19 estados habían bloqueado, al menos parcialmente, la aplicación en los dispositivos gestionados por el Estado por temor a que el Gobierno chino pueda usar TikTok para rastrear a los estadounidenses y censurar contenidos.

El proyecto de ley de financiación de 1,66 billones de dólares, aprobado la semana pasada para financiar el Gobierno de Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2023, incluye una disposición para prohibir la aplicación en los dispositivos gestionados por el Gobierno federal, y entrará en vigor una vez que el presidente Joe Biden firme la ley.

"Con la aprobación de la ley Omnibus que prohibió TikTok en los dispositivos del poder ejecutivo, la CAO trabajó con el Comité de Administración de la Cámara para aplicar una política similar para la Cámara de Representantes", dijo un portavoz de la CAO a Reuters el martes.

El mensaje al personal decía que cualquier persona con TikTok en su dispositivo sería contactada para eliminarlo, y que las futuras descargas de la aplicación estaban prohibidas.

TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la nueva norma.

