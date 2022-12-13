Estados Unidos busca prohibir el uso de la red social TikTok

TikTok es una de las redes más populares del mundo, en la cual los usuarios comparten videos cortos, actualmente cuenta con 800 millones de usuarios. Ahora Estados Unidos busca prohibir su uso entre sus ciudadanos.

Legisladores de Estados Unidos presentaron una legislación bipartidista para prohibir el uso de la red social china TikTok, informó este martes el senador republicano Marco Rubio.

La legislación bloquearía todas las transacciones de cualquier empresa de redes sociales bajo la influencia de China o Rusia, indicó senador republicano mediante un comunicado.

Otra propuesta similar fue presentada por el republicano Mike Gallagher y el demócrata Raja Krishnamoorthim quienes llevaron su propuestas a la cámara de Representantes de Estados Unidos.

🚨| El congresista republicano Mike Gallagher, el senador republicano @marcorubio y el congresista demócrata Raja Krishnamoorthi, han presentado un proyecto de ley para prohibir TikTok en Estados Unidos. pic.twitter.com/k8xlDzI8O2 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 13, 2022

Los motivos de Estados Unidos para prohibir TikTok

Desde hace varios meses, el gobierno de Estados Unidos informó que el hecho de que la red social sea de origen chino podría representar un problema de seguridad, ya que acusan que la aplicación podría ser utilizada para espiar o censurar a los estadounidenses.

En una publicación del periódico The Washington Post, los legisladores de Estados Unidos afirmaron que “TikTok es una gran amenaza para la seguridad nacional”.

Añadieron que “Pekín podría recopilar información confidencial de los empleados del gobierno estadounidense”.

Rubio añadió que es necesario prohibir el “potencial programa antes de que sea demasiado tarde, en lugar de alentar su uso como hace el presidente Joe Biden”.

La intención de prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos, comenzó desde que Donald Trump era presidente del país.

