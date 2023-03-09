Qué estados de México sí tendrán que hacer cambio de horario este 2023

El pasado 28 de octubre del 2022 el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la Ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, mismo que estableció cómo será el cambio de horario este 2023 en todos los estados de México y como punto inicial, detalla que ya no se ejecutará en dos ocasiones el cambio de hora.

Por ende, el último horario de verano se dio el 30 de octubre del 2022 a las dos de la madrugada, esto luego de que las autoridades mexicanas le pidieron a la ciudadanía atrasar el reloj una hora antes de ir a dormir para que el cuerpo no resintiera rápidamente el cambio de horario. No obstante, algunas entidades del país, sí tendrán un ajuste en sus relojes.

Estados de México que tendrán cambio de horario este 2023

El DOF y el Centro Nacional de Metrología establecen que en todo México existirá un horario estándar, sin embargo, habrá una excepción para algunos estados y municipios de la frontera norte, es decir que podrán conservar el horario de verano por temas estratégicos, específicamente en materia comercial, así como los usos y costumbres que existen en los Estados Unidos.

El 12 de de marzo se realiza el cambio de horario 2023|Sitio oficial Centro Nacional de Metrología

Los estados y ciudades de México que sí tendrán que cambiar de horario este 2023 son los siguientes:

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Chihuahua

Juárez

Coahuila

Guerrero

Nuevo Léon

Tamaulipas

Nuevo Laredo

Reynosa

Matamoros

En Quintana Roo no aplica el cambio de horario, pues desde el 2015 tienen otro sistema de ahorro de energía; tal es el caso de Sonora, quien se mantendrá en el mismo huso horario de Arizona.

¿Cuándo es el cambio de horario este 2023?

En caso de que vivas en algún estado que integra el cambio de horario 2023, tendrás que realizar la modificación del reloj el siguiente domingo 12 de marzo a las dos de la mañana. Este horario tendrá una duración de ocho meses, pues finalizará el domingo 5 de noviembre del año en curso durante la madrugada.

Es importante subrayar que la hora se modificará automáticamente en cualquier dispositivo electrónico a partir de las dos de la mañana, en el caso de relojes manuales sí tendrás que adelantarlo, por esa razón el Centro Nacional de Metrología recomienda que se haga antes de irse a dormir.

¿Quién hizo el primer cambio de horario en México?

En 1996, el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo emitió un decreto en el que establecía el horario de verano, esto bajo el argumento de ahorrar energía eléctrica y comenzar a utilizar luz natural.

Durante el decreto establecieron los husos horarios de acuerdo a las funciones de algunas regiones geográficas, misma iniciativa estaría activa hasta el pasado 28 de octubre de 2022 tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación como iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.