Senadores analizarán iniciativa de cambio de horario de verano de AMLO

Ciudad de México. Senadores de diferentes partidos políticos aceptaron revisar la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enviará al Congreso de la Unión para eliminar el horario de verano vigente desde 1996.

La presidenta de la mesa directiva de la cámara alta, Olga Sánchez Cordero, recordó que además de la iniciativa del presidente hay otras iniciativas en el mismo sentido interpuestas por los partidos políticos, por lo que pidió, revisarlas todas con seriedad y cautela analizando todas sus aristas.

“Hay que revisarlas desde el punto de vista, digamos, d elo que es mejor para el país y desde luego mejor para la energía, el ahorro o no de energía , en fin, hay que ser muy cautos en eso”.

El coordinador de los senadores Perredistas, Miguel Ángel Mancera, pidió basar esta decisión en datos concretos y no meras suposiciones.

“A mí lo que me gustaría esperar es el estudio preciso por ejemplo de la parte de los mercados, hablo de los mercados de valores y por supuesto, también lo que dicen que para salud no hay afectación, conocer exactamente cuáles son soportes de esos estudios ”.

El coordinador de los panistas en la cámara alta, Julen Rementería pidió discutir temas más urgentes antes que el de solamente prender o pagar la luz hora más temprano.

“Por supuesto el horario de verano no es una cosa banal, claro que no, porque además tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con tener mejores oportunidades en el sector energético, que no es cualquier cosa, pero por supuesto que no es el tema de la conversación publica ni el más interesante ni el más urgente actualmente”.

Por lo pronto estos legisladores vaticinaron que este será uno de los principales temas a discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones.