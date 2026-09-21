VIDEO: Cambió la cara, pero en Venezuela sigue el mismo sistema represivo y autoritario

El escritor Mario Vargas Llosa apuntó que una dictadura perfecta se sostenía sola, y para muestra tenemos a Venezuela, país donde la continuidad del régimen Chavista permanece intacta, ahora con el rostro de Delcy Rodríguez.

La opinión de Andreina Andrade

“Hace unos días alguien me dejó un comentario diciendo que Venezuela ya es un país libre porque Maduro ya no está, y pensé en los 70 años del PRI.

No hacía falta un solo hombre para gobernar, era un sistema. Se iba a un presidente y llegaba a otro con cara distinta, con discurso distinto, tal vez, pero el aparato seguía intacto.

Por eso Vargas Llosa lo llamó la dictadura perfecta, porque no necesitaron un dictador, se sostenía sola.

Eso es justo lo que empieza a ocurrir en Venezuela esta semana.

Delcy Rodríguez, la misma vicepresidenta de Maduro durante años, la misma chavista parte del aparato que destruyó el país, está en la Asamblea General de la ONU representando a Venezuela.

La dejaron entrar, insisto, cambió la cara. El sistema sigue siendo el mismo, un sistema represivo, autoritario.

Mientras ven este video, en Venezuela siguen más de 300 presos políticos. Es decir, la maquinaria sigue funcionando.

A México le tomó 70 años y una alternancia real, entender la diferencia entre cambiar de presidente y cambiar de sistema.

La pregunta que les dejo es se fue el aparato con Maduro o sólo cambió la cara.

Los mexicanos ya saben reconocer una dictadura perfecta cuando la ven, fueron 71 años o quizá les siga tomando tiempo entenderla, porque el rumbo del país parece que nos lleva a otra, solo que con otro color.

Pero hoy el sistema cambió con la cara o sigue siendo el mismo”.