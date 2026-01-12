Pánico en Estados Unidos: Camión arrolla protesta anti régimen iraní en Los Ángeles, California

Lo que debía ser una protesta pacífica en apoyo a los derechos humanos en Irán terminó en una escena de terror. Este domingo por la tarde, miles de personas se congregaron frente al Edificio Federal de Wilshire, en Los Ángeles, California para alzar la voz contra el régimen iraní. Sin embargo, la jornada se tiñó de miedo cuando un camión de mudanzas presuntamente embistió a un grupo de manifestantes, provocando el caos y la huida desesperada de los asistentes.

JUST IN: Several injured after U-Haul truck drives through protest in Los Angelespic.twitter.com/3qGbO3SYsX — BNO News (@BNONews) January 11, 2026

Heridos durante protesta en Los Ángeles

A pesar de la violencia del suceso, los informes iniciales de los bomberos de Los Ángeles trajeron un poco de alivio. Dos personas fueron atendidas en el lugar por paramédicos, aunque decidieron no ser trasladadas a un hospital.

Las autoridades también reportaron que buscaban a una tercera persona lesionada, pero la enorme cantidad de gente en la zona retrasó el acceso de los equipos de emergencia para confirmar su estado de salud.

Autoridades en Los Ángeles investigan la intención del conductor

Las imágenes aéreas del lugar mostraron el camión detenido y rodeado por una cinta de seguridad perimetral. El vehículo presentaba el parabrisas totalmente astillado y restos de vidrio sobre el asfalto.

Al revisar la parte trasera del camión, los investigadores del LAPD encontraron que la unidad estaba vacía y con la puerta abierta. Los peritos trabajaron durante horas recolectando huellas y evidencias para determinar si el atropello fue intencional.

BREAKING:



Several wounded in a truck attack against Pahlavi supporters in Los Angeles.



The truck had a banner with MEK slogans on it, including “No Shah” pic.twitter.com/TTE1RxHXev — Visegrád 24 (@visegrad24) January 12, 2026

El motivo de la protesta: Un grito por Irán

La concentración en Westwood tenía como objetivo mostrar solidaridad con las protestas que sacuden a Irán , las cuales ya han dejado más de 580 muertos según activistas internacionales. Para la comunidad iraní en Los Ángeles, este ataque representa un golpe durísimo en un momento donde buscaban visibilizar la violencia que sufren sus familias en el extranjero, encontrándose con una agresión similar en suelo estadounidense.

Investigación abierta: Sin sospechosos bajo custodia

Hasta el momento, la policía de Los Ángeles no ha realizado arrestos vinculados al conductor del U-Haul. La zona quedó acordonada mientras los detectives revisan cámaras de seguridad para entender qué llevó al conductor a meterse entre la multitud. Aunque la marcha estaba programada para terminar a las 4:00 p.m., el incidente forzó un cierre abrupto de las calles y dejó a la comunidad a la espera de un reporte oficial que aclare los motivos detrás de este suceso.