¡Siguen las protestas! Irán corta el internet y líneas de teléfono ante manifestaciones

La desesperación por el hambre y la caída del rial (la moneda nacional del país) desató una ola de protestas en Irán , sacando a la gente a las calles y provocando una serie de acontecimientos violentos. En cuanto las manifestaciones cobraron fuerza, el régimen aplicó una medida severa: dejar al país sin internet ni líneas telefónicas.

Sin redes sociales ni mensajería, el mundo ha recibido menos videos de lo que ocurre en Teherán, mientras las familias dentro y fuera del país han perdido todo contacto.

DAY 12 IN IRAN: A nationwide internet blackout, with much phone service cut.



Iranian security forces have killed at least 45 protesters.



Millions have taken to the streets in every city across Iran. pic.twitter.com/jTxBHRLSjs — Breaking911 (@Breaking911) January 8, 2026

Irán corta el internet

No es una falla técnica, es una decisión política. Firmas globales como CloudFlare y el grupo NetBlocks confirmaron que el acceso a la red fue cortado de tajo por interferencia gubernamental. Este tipo de apagones masivos evitan que los manifestantes se organicen y, sobre todo, que las pruebas de la represión salgan a la luz pública.

Al no haber señal, los reportes de abusos tardan días en salir, lo que da ventaja a las fuerzas de seguridad para actuar con total impunidad en las sombras.

Irán incomunicado con el mundo

La restricción no solo es para subir videos a TikTok o X; las líneas telefónicas también han sido bloqueadas. Desde ciudades como Dubái, es imposible enlazar llamadas hacia teléfonos fijos o móviles dentro de Irán. La gente en la capital ha pasado de las redes sociales a los gritos desde sus azoteas y saliendo a las calles a demostrar su inconformidad con el régimen actual.

La respuesta del gobierno iraní ha generado pánico por el tipo de medidas que se están llevando a cabo, incluso se reportan más de mil arrestados reportados hasta ahora.

Video shows one of the crowds gathered in Tehran, Iran. pic.twitter.com/7DbsXu2NM1 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026

Gobierno iraní se excusa por un "ataque extranjero"

Para justificar el silencio informativo, el jefe del Ejército, Amir Hatami, aseguró que el país está bajo "amenaza externa". Según la narrativa oficial, las protestas no son por la falta de dinero o comida, sino disturbios provocados por países enemigos.

Bajo este discurso de soberanía, el estado de alerta militar se mantiene, y el corte de internet se presenta como una medida de "seguridad nacional" para evitar que la supuesta injerencia extranjera siga alimentando el fuego en las calles.

Saldo de protestas en Irán

A pesar del muro digital, las cifras de la tragedia logran filtrarse. En doce días de protestas, se han registrado oficialmente 38 muertes, aunque organizaciones como Iran Human Rights elevan la cifra a 45 fallecidos por disparos de las fuerzas de seguridad.

El gobierno iraní no ha ofrecido ninguna solución ante la crisis económica que enfrenta el país.