¡Fuera de nuestras ciudades! Protestas contra ICE y vigilia tras muerte de Renee Good sacuden Minneapolis y Nueva York

La muerte de Renee Good, una mujer de 37 años por un agente de ICE en Minneapolis, generó vigilia en la ciudad y protestas de migrantes y activistas también en Nueva York.

La muerte de Renee Good, una madre de familia de 37 años abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, provocó protestas en Nueva York, donde manifestantes salieron a las calles para exigir justicia y rechazar las acciones de la agencia federal.

De acuerdo con la agencia, las movilizaciones en Nueva York se realizaron frente a edificios federales, donde activistas denunciaron el uso de la fuerza durante operativos migratorios y expresaron solidaridad con la familia de Good, en un ambiente de creciente tensión por la presencia de agentes federales.

En Minneapolis, el caso derivó en una vigilia en el lugar del tiroteo, donde decenas de personas encendieron velas y colocaron mensajes en memoria de Renee Good, mientras exigían una investigación independiente sobre lo ocurrido.

La vigilia en Minneapolis por Renee Good, madre de familia asesinada por un agente de ICE

La vigilia se llevó a cabo en el sur de Minneapolis, en el cruce donde Good fue abatida durante un operativo federal de inmigración.

Los asistentes exigieron una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de ICE y expresaron su rechazo a la presencia de agentes federales en la ciudad, en medio de un despliegue ampliado de autoridades migratorias.

Autoridades municipales señalaron que Renee Good no era un objetivo de arresto migratorio y que se encontraba en el lugar como observadora legal de acciones federales.

BREAKING: Renee Good, 37 mother of three, identified as woman shot dead by ICE agent in Minneapolis today. pic.twitter.com/7XOhjYac5G — The Spectator Index (@spectatorindex) January 7, 2026

Protestas en Nueva York contra operativos de ICE

En Nueva York, se desarrollaron protestas por la muerte de Renee Good, donde manifestantes denunciaron el actuar de ICE y pidieron el fin de los operativos de la agencia.

Las movilizaciones se realizaron frente a edificios federales y formaron parte de una respuesta coordinada de activistas y organizaciones que expresaron solidaridad con la comunidad de Minneapolis.

Durante las protestas, los asistentes portaron carteles y mantuvieron consignas contra ICE, en rechazo al uso de la fuerza durante el operativo que derivó en la muerte de Renee Good.

Asesinato de Renee Good en Minneapolis: un caso bajo investigación federal

El tiroteo es investigado por el FBI y por autoridades estatales de Minnesota, mientras continúan las revisiones sobre la actuación del agente involucrado, de quien aún no se ha revelado su identidad.

La muerte de Renee Good ha intensificado la tensión en torno a los operativos de ICE y ha generado respuestas públicas simultáneas en distintas ciudades, con vigilias y protestas que mantienen el caso en el centro del debate nacional.