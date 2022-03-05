Camioneros protestan vs las restricciones Covid-19 en Estados Unidos

Cientos de camioneros, vehículos recreativos y automóviles se están reuniendo en las afueras de Washington DC, como parte de una protesta contra las restricciones de COVID-19 que amenaza con paralizar la capital de Estados Unidos en los próximos días.

El llamado "Convoy del Pueblo", que se originó en California y ha atraído a participantes de todo el país, pide el fin de todas las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. La acción se inspiró en las protestas del mes pasado que paralizaron Ottawa, la capital de Canadá.

Dorothy / Manifestante de Maryland:

Es genial ver a tanta gente. Es difícil juzgar cuántas personas están en los eventos solo viendo videos, así que solo quería venir a verlo por mí mismo y ser parte de la historia.

El mensaje del convoy se ha socavado en las últimas semanas, ya que las principales ciudades de Estados Unidos han revertido los mandatos de cubrebocas y otras restricciones relacionadas con COVID-19, que ha provocado más de 950 mil muertes en los Estados Unidos desde 2020, pero se ha mitigado con vacunas y terapias.

El presidente Joe Biden, un demócrata, señaló en su discurso sobre el Estado de la Unión el martes que el país estaba entrando en una nueva fase más controlada de la pandemia sin cierres de empresas o escuelas.

Trucks, RVs and cars flock to Washington area to protest COVID restrictions https://t.co/UbOe825Ika pic.twitter.com/7bCNjKz8L9 — Reuters (@Reuters) March 5, 2022

Son más de 100 camioneros los que llegarán a la capital de Estados Unidos

Aún así, más de 100 camiones de 18 ruedas se acumularon con otros vehículos el viernes 4 de marzo por la noche en el Hagerstown Speedway, una pista de carreras a unos 129 km. del centro de Washington, según testigos. Los conductores continuaron llegando al estacionamiento de la pista de carreras el sábado por la mañana, dijo un testigo. El objetivo es claro: protestar contra las restricciones impuestas contra el Covid-19.

Un sitio web de la protesta dijo que no planeaban ingresar a "D.C. propiamente dicho" y las publicaciones en las redes sociales sugirieron que podrían permanecer en la pista de carreras el sábado. Pero un participante que se describió a sí mismo como un organizador principal le dijo a una multitud que lo vitoreaba en la pista de carreras el viernes por la noche que conduciría su camión hasta el corazón de la capital de Estados Unidos.

Las agencias federales de aplicación de la ley de Estados Unidos se han estado coordinando con las autoridades estatales y locales durante semanas en preparación para el evento.