Sanciones a Rusia son similares a una “declaración de guerra”: Putin

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que las sanciones impuestas por los países occidentales, tras la operación militar que ordenó en Ucrania, equivalen a una “declaración de guerra”.

“Estas sanciones que se están imponiendo son similares a una 'declaración de guerra', pero gracias a Dios no se ha llegado a eso”, comentó el mandatario a un grupo de azafatas en un centro de formación, cerca de Moscú.

Putin dijo, citado por Reuters, que sus objetivos en Ucrania son defender a las comunidades de habla rusa mediante la “desmilitarización y desnazificación” del país europeo, para que sea neutral.

Con ese fin, el pasado 24 de febrero comenzó una operación militar especial en Ucrania, misma que los países occidentales rechazaron pues consideran que la invasión no tiene fundamento.

Por la invasión, Rusia enfrenta sanciones de otros gobiernos, como la expulsión de bancos rusos del sistema de pago internacional SWIFT, una decisión tomada por Estados Unidos, Canadá y países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido.

Владимир Путин обсудил с главой РСПП Александром Шохиным минимизацию последствий санкций для крупнейших российских компаний https://t.co/lWc1mJOZSB pic.twitter.com/Yn0JKWfiRP — Президент России (@KremlinRussia) March 2, 2022

También hay medidas que implementaron algunas empresas, como Ikea, una marca de muebles que cerró temporalmente todas sus tiendas en el país, lo que generó compras masivas en las ciudades de Moscú y Omsk.

En el ámbito deportivo, hace unos días se confirmó que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) y la Fórmula 1 cancelaron dos eventos deportivos que se realizarían en Rusia, debido a la “crisis sin precedentes” que vive Ucrania.

La final de la Champions League se trasladó de San Petersburgo a París, Francia, “por la grave escalada de la situación de seguridad en Europa”. Mientras que la Fórmula 1 canceló el GP de Rusia.

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022

Operación militar en Ucrania va “según lo previsto”, dice Putin

En su mensaje, además de refererirse a la “declaración de guerra”, Putin advirtió que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania se puede considerar como “un paso hacia el conflicto militar”.

Previamente, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) rechazó la petición de Ucrania de establecer una zona de exclusión aérea, debido a que la medida supondría una escalada del conflicto más allá de ese país.

❝President Putin has failed to divide us.

NATO is more united, more determined, and stronger than ever❞



🗣️ | Secretary General @JensStoltenberg #NATO | #ForMin — NATO (@NATO) March 5, 2022

Putin afirmó que hasta ahora “todo va según lo previsto”, en referencia a la operación militar en territorio ucraniano, en la cual, explicó, solo hay soldados profesionales y ningún recluta.

En el marco del conflicto, el mandatario firmó una ley para establecer penas de prisión contra las personas que publiquen “noticias falsas” sobre el ejército de Rusia.

Dicha ley, que redactó la cámara alta del Parlamento ruso, impone hasta 15 años de cárcel para aquellos que intencionalmente compartan noticias falsas sobre las tropas del país.

