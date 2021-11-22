VIDEO: camioneta arrasa con desfile navideño en Waukesha, Wisconsin

Un vehículo atravesó un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, el domingo, hiriendo a varias personas, según informes de los medios locales.

Reuters no pudo confirmar de inmediato los informes del incidente en Waukesha, que se encuentra a unas 32 kilómetros al oeste de Milwaukee. El Departamento de Policía de Waukesha confirmó que había una escena activa, pero no proporcionó detalles.

En un video publicado en las redes sociales, un vehículo utilitario deportivo rojo parecía acelerar hacia los manifestantes por detrás. En un segundo video, la policía pareció abrir fuego contra el mismo vehículo cuando se estrelló contra las barreras de la calle.

🔴 #URGENTE | El momento en que el vehículo se dirigía a toda velocidad sobre una multitud en Waukesha, Wisconsin. Medios de Estados Unidos hablan de decenas de heridos. pic.twitter.com/ygugmjJITP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 21, 2021

Las fotos y videos de Waukesha que circulaban en Twitter mostraban autos de policía y ambulancias llenando una calle adornada con luces navideñas después del incidente. Personas amontonadas se apiñaban en las aceras mientras caía el crepúsculo.

El incidente ocurrió poco antes de las 5 de la tarde (23:00 GMT), informó el Milwaukee Journal Sentinel.

🇺🇸 | El momento en el que el vehículo atropella a varias personas en el desfile navideño de #Waukesha, #Wisconsin.

⚠️ATENCIÓN VÍDEO SENSIBLE VEA BAJO SU PROPIO RIESGO ⚠️pic.twitter.com/dohusxukUM — Página 13 (@pagina_13) November 22, 2021

"Mientras caminábamos de regreso entre los edificios vimos un todoterreno cruzar, simplemente pisar el acelerador y acelerar a toda velocidad a lo largo de la ruta del desfile. Y luego escuchamos un fuerte estruendo, y solo gritos ensordecedores y gritos de las personas que son atropelladas por el vehículo ", dijo al periódico Angelito Tenorio, un concejal de la cercana West Allis.

Los agentes de policía corrieron por la calle y les dijeron a los observadores del desfile que se refugiaran en las tiendas, dijo el periódico.

#Resistencia 🚨 De acuerdo con fuentes oficiales hay 15 menores de entre 5 y 15 años hospitalizados en Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos. pic.twitter.com/DRQnKJ4bpu — NeuronaSV (@NeuronaSV) November 22, 2021

Un testigo dijo que el conductor golpeó a las "abuelas bailarinas" y al menos una persona volcó el capó de la camioneta, según WISN-TV, una afiliada de ABC.

Otro testigo estimó que la camioneta iba a unos 64 kilómetros por hora cuando golpeó a la multitud, dijo la estación de televisión.

Una mujer le dijo a la estación de televisión Fox6 que la camioneta golpeó a un equipo de baile de niñas de entre 9 y 15 años. Dijo que la reacción inmediata fue el silencio, seguido de gritos, correr y controlar a los heridos, informó Fox6.

