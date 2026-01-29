!Llantas pa’ arriba! Camioneta de tamales vuelca en Circuito Interior; familia con menores iba a su puesto | Mientras Dormía

En las primeras horas de este 29 de enero 2025, mientras usted dormía , una familia que viajaba a abordo de una camioneta se volcó en los canales laterales de Circuito Interior, la colonia Bosques de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo; iban rumbo a su puesto de tamales.

Familia sale ilesa: Menores reciben atención médica tras volcadura

Los primeros reportes indican que la volcadura ocurrió después de que otro conductor les cerrara el paso al tratar de esquivarlo, lo que provoco que perdiera el control del vehículo, chocando contra una banqueta del camellón y después quedó llantas para arriba .

Paramédicos de una ambulancia particular atendieron a dos adultos y dos menores de edad; no se encontraron lesiones graves, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.

Bomberos de la CDMX lograron colocar el vehículo sobre sus ruedas, lo que provocó afectaciones viales. La vialidad regreso a la normalidad.

Comerciantes vuelcan en peligrosa curva en Tacubaya; no hay heridos

En otro punto de la Ciudad de México, se registró la volcadura de una camioneta cargada de flores. en una curva ubicada en la Av. Luis Ruiz, en la colonia Tacubaya.

Al parecer, dos comerciantes, que circulaban a exceso de velocidad, perdieron el control del automóvil al dar la vuelta en una curva; la unidad quedó sobre su lado izquierdo.

Tripulantes logran salir de la camioneta con heridas menores; no hubo víctimas mortales

Los tripulantes lograron salir del vehículo, para después ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja abordo de una ambulancia. Las lesiones que presentaron no fueron de gravedad, por lo que no huno necesidad de trasladarlos a un hospital.

Bomberos de la Ciudad de México, trataron de levantar la camioneta cargada de flores; sin embargo, por la pesada carga la maniobra se complicó; tuvieron que pasar la mercancía a otra camioneta para poder levantarla.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo pérdidas humanas.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.