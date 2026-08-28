Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Gabriela “La Bonita” Sánchez, bajo la lupa del INE en Puebla por lonas denunciadas fuera de tiempos electorales

Un ciudadano llevó al INE en Puebla lonas de Gabriela “La Bonita” Sánchez y pidió investigar si su colocación representa promoción anticipada fuera de tiempos electorales.

Gabriela-“La-Bonita”-Sánchez_-bajo-la-lupa-del-IN.webp
Un ciudadano llevó al INE en Puebla lonas de Gabriela “La Bonita” Sánchez y pidió investigar si su colocación representa promoción anticipada fuera de tiempos electorales.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Una posible campaña anticipada en Puebla llegó al INE, luego de que un ciudadano acudiera ante la Junta Ejecutiva Local para entregar lonas que, según denunció, promocionan la imagen de Gabriela "La Bonita" Sánchez, actual secretaria del Deporte y Juventud del estado.

El ciudadano señaló que las lonas permanecen colocadas fuera de los tiempos electorales y pidió a la autoridad revisar si su presencia constituye promoción anticipada; entre el material presentado se encuentran anuncios con la leyenda: "Gaby 'La Bonita' Sánchez pelea por Puebla".

Las lonas que llevaron al INE en Puebla

El ciudadano también difundió un recorrido por la zona de 31 Oriente-Poniente para mostrar la presencia de esta propaganda; desde el pasado 3 de agosto comenzó a expresar públicamente su inconformidad por la colocación de las lonas.

Uno de los puntos que cuestionó fue que algunos anuncios se encontraban instalados en lugares elevados; según su señalamiento, esa colocación podría representar un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas.

Además, sostuvo que ninguna persona dedicada a la política debería utilizar las fachadas de domicilios particulares para promocionarse sin contar con autorización del propietario; este planteamiento forma parte de la denuncia que llevó ante la autoridad electoral.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELECCIONES MANCHADAS DE SANGRE: MORENA INICIA CAMPAÑAS ANTICIPADAS PARA 2027 TRAS UNA OLA DE VIOLENCIA

¿Qué tendrá que revisar el INE?

El señalamiento se presenta en un momento en el que aún no existen candidaturas definidas, por lo que será la autoridad electoral la encargada de determinar si las lonas y las circunstancias de su colocación constituyen una conducta contraria a las reglas electorales.

El caso también coloca nuevamente bajo observación a integrantes del gabinete del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, debido a los señalamientos sobre posibles actividades de promoción mientras se encuentran ocupando cargos públicos.

Hasta el momento no se cuenta con una resolución de la autoridad que determine que Gabriela “La Bonita” Sánchez haya cometido una infracción.

Tags relacionados
Puebla Elecciones 2027 en México