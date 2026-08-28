Gabriela “La Bonita” Sánchez, bajo la lupa del INE en Puebla por lonas denunciadas fuera de tiempos electorales

Una posible campaña anticipada en Puebla llegó al INE, luego de que un ciudadano acudiera ante la Junta Ejecutiva Local para entregar lonas que, según denunció, promocionan la imagen de Gabriela "La Bonita" Sánchez, actual secretaria del Deporte y Juventud del estado.

El ciudadano señaló que las lonas permanecen colocadas fuera de los tiempos electorales y pidió a la autoridad revisar si su presencia constituye promoción anticipada; entre el material presentado se encuentran anuncios con la leyenda: "Gaby 'La Bonita' Sánchez pelea por Puebla".

Las lonas que llevaron al INE en Puebla

El ciudadano también difundió un recorrido por la zona de 31 Oriente-Poniente para mostrar la presencia de esta propaganda; desde el pasado 3 de agosto comenzó a expresar públicamente su inconformidad por la colocación de las lonas.

Uno de los puntos que cuestionó fue que algunos anuncios se encontraban instalados en lugares elevados; según su señalamiento, esa colocación podría representar un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas.

Además, sostuvo que ninguna persona dedicada a la política debería utilizar las fachadas de domicilios particulares para promocionarse sin contar con autorización del propietario; este planteamiento forma parte de la denuncia que llevó ante la autoridad electoral.

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¡Otra vez el gabinete de Alejandro Armenta bajo la LUPA por actos de CAMPAÑA ANTICIPADA! ❌🗳️Un ciudadano entregó al INE en Puebla lonas que promocionan a Gabriela 'La Bonita' Sánchez, secretaria de Deporte y Juventud, y denunció su colocación FUERA DE TIEMPOS ELECTORALES en… pic.twitter.com/kSxNfn3Cuz — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 27, 2026

¿Qué tendrá que revisar el INE?

El señalamiento se presenta en un momento en el que aún no existen candidaturas definidas, por lo que será la autoridad electoral la encargada de determinar si las lonas y las circunstancias de su colocación constituyen una conducta contraria a las reglas electorales.

El caso también coloca nuevamente bajo observación a integrantes del gabinete del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, debido a los señalamientos sobre posibles actividades de promoción mientras se encuentran ocupando cargos públicos.

Hasta el momento no se cuenta con una resolución de la autoridad que determine que Gabriela “La Bonita” Sánchez haya cometido una infracción.