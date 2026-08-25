Elecciones manchadas de sangre: Morena inicia campañas anticipadas para 2027 tras una ola de violencia
Las elecciones de 2027 se acercan con un antecedente manchado de sangre, así como campañas financiadas por el crimen organizado.
Las elecciones en México se han convertido en un campo de batalla marcado por la violencia política y la impunidad. 2021 y 2024 marcaron un precedente con candidatos asesinados y acusaciones de vínculos entre partidos y crimen organizado. Pero para 2027, el camino tampoco apunta a ser totalmente democrático.
Aunque los tiempos oficiales de campaña todavía no han comenzado, Morena ya adelantó a algunos de sus posibles candidatos, claro bajo el nombre de “coordinadores”.