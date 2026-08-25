Borran bardas: Activistas combaten campañas anticipadas de Morena en Sinaloa

Después de que políticos de Sinaloa afines al partido político Morena mandaron a pintar bardas con sus nombres, ciudadanos de dicho estado comenzaron a borrar las pintas que consideran que se trata de campañas electorales anticipadas.

Ciudadanos borran bardas políticas en Sinaloa por campañas anticipadas

Los activistas han pintado más de 275 bardas con la mayoría de nombres relacionados con personajes morenistas en Culiacán. Además, resaltan que Imelda Castro, senadora con licencia, es el personaje con más bardas pintadas con su nombre.

“Todo Sinaloa está rayado de Imelda. Yo que estoy borrando bardas, no he visto ninguna del PRI promocionando a algún candidato hasta ahorita”, refirió el activista Abel Jacobo.

Qué dice la ley electoral de Sinaloa sobre las pintas de bardas

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece que un acto anticipado de campaña son las acciones y expresiones que llamen expresamente al voto a favor o en contra de una candidatura o partido político o “que soliciten cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido” fuera de la etapa de campaña, de acuerdo con el artículo 2 de dicha ley.

¿Cuáles son las sanciones por actos anticipados de campaña?

En algunos casos, las sanciones pueden ser la pérdida de derecho a registro ante el organismo electoral, cancelación del registro en caso de que ya lo haya obtenido o multas económicas al aspirante y al partido político.