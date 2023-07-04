En octubre iniciará vacunación contra Covid-19: SSa

La Secretaría de Salud (SSa), informó que será en octubre cuando inicie otra campaña de vacunación contra Covid-19 e influenza, pero se dará prioridad a grupos vulnerables y de alto riesgo, como los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, cáncer y condiciones médicas preexistentes y mujeres embarazadas.

"Tenemos preferencia de iniciar esta vacunación en octubre, entre otras razones para aprovechar la logística de la vacunación contra influenza en México, se usa la vacuna contra influenza desde el 2007 como un programa público gratuito totalmente dirigido a las poblaciones de riesgo como son las mismas, entonces el esquema operativo va a ser conjunto, vacunas contra influenza y vacunas contra covid", explicó Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

#EnLaMañanera | La Secretaría de Salud estudia aplicar desde octubre vacunas anti #Covid_19 pero solo para adultos mayores aunque todavía no se sabe cual marca pic.twitter.com/tPizBCPgEE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 4, 2023

En la conferencia mañanera de este martes 04 de julio, el funcionario reiteró que la vacunación contra Covid-19 no protegen contra la enfermedad, sino “contra la forma grave de la enfermedad”.

"La vacuna contra Covid-19, como se sabe, no protege contra la infección, no previene la enfermedad, pero sí reduce el riesgo de enfermedad grave, sobre todo en aquellas personas que tienen mayor peligro de enfermedad grave".

Aún no se definen las marcas de las vacunas que serán dadas a la población.

“La Organización Mundial de la Salud no enfatiza que deban usarse formulaciones bivalentes, que contienen los contenidos de cepas o variantes más recientes del virus, empresas que han fabricado estas como son Pfizer y Moderna han querido permear esta idea, pero es más bien una aspiración comercial”.

¿Vacunación contra Covid-19 se aplicará a niños y Jóvenes?

La Secretaría de Salud aclaró que los niños y adolescentes no serán incluidos en el plan de vacunación contra Covid-19 de octubre.

"Los grupos de edad más joven, en particular, niñas y niños, o adolescentes, no se les recomienda vacunar, por lo que se observó durante la pandemia de que son un segmento de la población de muy bajo riesgo de complicación".