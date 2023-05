CDMX levanta estado de emergencia por Covid-19: ¿Qué pasará con el cubrebocas?

Luego de que el Gobierno Federal dio por terminada la emergencia sanitaria por Covid-19 en México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que este martes también concluye en la Ciudad de México (CDMX): “Podemos decir que el día de hoy también se levanta la emergencia en la Ciudad.

Sin embargo, la mandataria capitalina dijo que estará pendiente del incremento de hospitalizaciones y del uso de cubrebocas en las escuelas por ser algo determinado por la Secretaría de Educación Pública.

“Lo único que queda realmente, por supuesto, es que hay una parte que va a continuar de estar pendiente si hay algún incremento de algún tipo de hospitalización, pero lo que queda es el uso de cubrebocas en las escuelas que tiene que ser determinado por la SEP”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

#EnVivo https://t.co/yNHHxGXlma — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 9, 2023

En conferencia de prensa dijo que el empleo de cubrebocas en las escuelas sería la única medida vigente; sin embargo, en próximos días se definirá qué pasará con su empleo, de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Salud de la CDMX.

¿Qué pasará con el hospital en la CDMX que atiende a pacientes con Covid-19?

Claudia Sheinbaum dejó en claro que el virus del SARS-CoV-2 continúa, solo se pone fin a la emergencia sanitaria, “eso no quiere decir que uno no pueda enfermarse de Covid, pero ya no es un problema de saturación de hospitalidades, de incremento de la mortalidad”.

Adelantó que su gobierno seguirá pendiente si hay algún incremento o no de algún tipo de hospitalización” y se seguirán atendiendo a pacientes con Covid-19.

“En la Ciudad, la ampliación del Hospital General Ajusco Medio va a seguir atendiendo, si es necesario, pacientes de COVID. Es un hospital que tiene cierta especialidad en neumología y ayuda mucho que siga atendiendo”.

Añadió que en los hospitales deben continuar con los medicamentos necesarios para atender a los pacientes y a nivel federal se estará definiendo cómo será la vacunación, si se realizará cada año o cada dos años, lo que dependerá de las investigaciones científicas que haya al respecto.