Campeona olímpica de China rechaza dinero, casa y otros premios

La campeona olímpica, Quan Hongchan, no deja de sorprender, ya que no solo ganó atención en los Tokyo 2020 por ser la clavadista más joven en obtener una medalla, ahora cobró relevancia por rechazar los premios que le ofrecieron en su país, China, por ser medallista olímpica.

Medios locales informaron que la campeona olímpica de clavados no quiso recibir una casa que le ofrecieron autoridades de China, ni premios, como dinero efectivo que le ofreció un empresario, incluso rechazó ayuda para su madre enferma.

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Durante los Juegos Olímpicos, la ahora campeona llamó la atención por tener 14 años y ser una atleta olímpica, pero también por la intención que tenía de ayudar a su madre, quien estaba enferma.

A su regreso a China, llegaron los ofrecimientos de premios, como una casa, dinero en efectivo, incluso el hospital de su pueblo, Zhanjiang, en la provincia de Guangdong, prometió atender a su madre y a su abuelo, pero la campeona lo rechazó.

🔴La nueva campeona olímpica en plataforma 10 metros es Quan Hongchan

💬 la china 🇨🇳 tuvo 3 saltos PERFECTOS de 5 intentos y con 14 AÑOS!!! #diving pic.twitter.com/UYavO03BwH — Historias Olímpicas (@HOlimpicas) August 5, 2021

Campeona rechaza premios que le ofrecieron en China

Entre los premios que le ofrecieron a la atleta de China están pases gratuitos a centro de diversiones, zoológicos y otras atracciones turísticas para ella y su familia.

La campeona olímpica de China también dijo no a 30 mil 800 dólares (200 mil yuanes) que ofreció un empresario a su padre.

De acuerdo con medios internacionales, se desconoce la razón por la que la atleta olímpica rechazó los premios y otros regalos por obtener preseas de oro en la categoría de clavados y calificaciones perfectas de 10.

Chinese Olympic diver Quan Hongchan’s hometown is now closed to non-residents. Since her gold medal win, avid fans had crowded the village pic.twitter.com/1AJKs42X6s — South China Morning Post (@SCMPNews) August 13, 2021

Aunque reportaron que autoridades cerraron la ciudad natal de la campeona desde el 8 de agosto, ya que muchos visitantes atiborrar las calles y alteraron la rutina de la familia de la joven atleta y de la propia ciudad, ya que buscaba tomar fotos y bloquearon las calles, sin embargo, a pesar de las restricciones los visitantes siguen llegando más en busca de una foto de la campeona.

“Quiero conocer dónde viven los padres de Quan Hongchan y cómo es su casa porque quiero conocer las condiciones en las que creció", dijo un visitante.

Al respecto, el padre de la campeona pidió a los turistas que dejen de acudir a la ciudad de China y quedarse en sus casas desde donde pueden enviar saludos a la atleta.

“No hay necesidad de venir aquí. Están perturbando sus vidas y las nuestras también, ¿no?”.

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