Katie Ledecky, la nadadora que pagará impuestos por ganar medallas

Los atletas de Estados Unidos lograron obtener 113 medallas en total en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, de las cuales cuatro las obtuvo la nadadora Katie Ledecky, quien deberá entregar parte de sus premios para pagar cerca de 50 mil dólares de impuestos.

De acuerdo con medios internacionales, a pesar de romper récords mundiales Katie Ledecky deberá pagar esa suma de dinero por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) debido a los patrocinios y premios en dinero que obtuvo al ganar medallas en Tokyo 2020.

Katie Ledecky ganó dos medallas de oro y dos de plata durante los juegos de Tokyo, pero eso no la salvó de pagar los impuestos que se imponen a los atletas que ganan medallas.

¿Cuántos impuestos pagará la nadadora Katie Ledecky?

Los impuestos que los atletas como Katie Ledecky deberán pagar depende de los estímulos que reciban de acuerdo con las medallas ganadas, aunque no a todos se les imponen impuestos.

En el caso de Estados Unidos, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos premió con estas cantidades a los atletas que obtengan medallas.



37 mil 500 dólares para la medalla de oro.

22 mil 500 dólares para la medalla de plata.

15 mil dólares para la medalla de bronce.

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Sin embargo, a estos premios tendrán que aplicarse impuestos del ISR de acuerdo con el Código de Rentas Internas de ese país.

Con base en las medallas que obtuvo Katie Ledecky se estima que la atleta deberá pagar al menos 44 mil dólares de impuestos, ya que sus ingresos anuales rebasan poco más del millón de dólares, al tener más ingresos se le coloca una tasa impositiva del 37 por ciento, que es la más alta.

En contraste, otros atletas con ingresos menores a los de la nadadora están exentos de la ley.

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