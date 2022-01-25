Canadá ordena que familiares de sus diplomáticos salgan de Ucrania

El gobierno de Canadá solicitó a las familias de sus diplomáticos que abandonen Ucrania tras el aumento de militares rusos en la frontera con el país exoviético y la creciente tensión por un posible ataque de Vladimir Putin.

A través de un comunicado, el Ministerios de Asuntos Exteriores de Canadá indicó que debido al “aumento de las fuerzas militares rusas y las actividades desestabilizadores de Ucrania y alrededor del país” decidió que las familias de los diplomáticos abandonen el país de manera temporal.

“Hemos decidido retirar temporalmente a los hijos menores de 18 años del personal de la embajada canadiense y a los familiares que los acompañan”, explicó el gobierno de Canadá en un comunicado.

También recomendó que los ciudadanos canadienses que se encuentran en Ucrania de vacaciones o por cualquier otro motivo que no sea esencial, abandonen el país ante la escalada militar y el riesgo de un ataque ruso.

Déclaration d’Affaires mondiales Canada sur le retrait temporaire des personnes à charge en Ukraine: https://t.co/w1eaQtRaOb pic.twitter.com/1aMC6G8YZ3 — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) January 25, 2022

Por su parte, el canciller Justin Trudeau declaró que “Canadá está preocupada” por una posible agresión rusa y las amenazas de invasión a Ucrania.

En los últimos días, diferentes países, principalmente europeos, mostraron su preocupación de un ataque ruso a Ucrania, por lo que indicaron que si eso sucedía Rusia se enfrentaría a fuertes sanciones económicas.

Estados Unidos también saca a sus ciudadanos de Ucrania

Un día antes, Estados Unidos también solicitó a las familias de sus diplomáticos salir de Ucrania y autorizó que su personal “no esencial” regrese al país norteamericano, ante la creciente tensión con Rusia.

"Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este del país controladas por Rusia”, advirtió el Departamento de Exteriores de Estados Unidos.

El gobierno de Joe Biden también recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a Rusia debido al conflicto en la frontera con Ucrania.

“Se recomienda fuertemente a los ciudadanos estadounidenses evitar viajes a Rusia”, indicó el ministerio estadounidense de Relaciones Exteriores en un comunicado.