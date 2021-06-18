Cancelan Carnaval de Notting Hill por segundo año consecutivo

Cancelan Carnaval de Notting Hill. El Carnaval, considerado como la fiesta callejera más grande efectuada en Europa, fue cancelado por segundo año consecutivo debido a la contingencia sanitaria de COVID-19, reportaron los organizadores.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la junta directiva de Notting Hill Carnival (NHC por sus siglas en inglés), señaló que:

"Esta ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar. Todos los involucrados en el evento quieren desesperadamente volver a la calle donde el Carnaval pertenece, pero la seguridad debe estar primero".

NHC PUBLIC ANNOUNCEMENT



We have an update for you regarding NHC 2021.

Please see our official statement from the NHC Board of Directors pic.twitter.com/02g2l3uWzE — Notting Hill Carnival (@NHCarnivalLDN) June 18, 2021

Carnaval de Notting Hill se celebra a finales de agosto

Los organizadores del emblemático carnaval también señalaron que había demasiada incertidumbre sobre su viabilidad este año (2021) después de que el primer ministro Boris Johnson, postergara (durante esta semana) el levantamiento de las restantes normas de distanciamiento social y asegurara que su intensión de retirarlas hasta el día 19 de julio.

Por ahora, La Gran Bretaña tiene prevista la realización de eventos alternativos en lugar de las masivas aglomeraciones de personas que se reúnen para ver los desfiles callejeros.

Durante el año 2020, el evento fue reemplazado por un festival efectuado "online" debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.

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El carnaval Carnaval de Notting data del año de 1959, cuando se celebró por primera vez en interiores como una celebración para la comunidad "afrocaribeña" de Gran Bretaña.

Los desfiles callejeros comenzaron a partir del año de 1966 y generalmente atraen a más de un millón de visitantes durante el fin de semana festivo del mes de agosto.

Carnaval de Notting Hill (Notting Hill Carnival)

El Carnaval de Notting Hill es un evento anual que tiene lugar en Londres desde 1966 en las calles del barrio de Notting Hill, en el Royal Borough de Kensington y Chelsea, cada agosto durante dos días.

¿Cómo se celebra el carnaval en Notting Hill?

Hoy día Notting Hill es una de las zonas más exclusivas de Londres y su carnaval atrae cada año alrededor de un millón de personas. El domingo tradicionalmente se dedica a los niños con actividades, conciertos y un desfile con carrozas y bandas. El lunes se celebra el día grande con el desfile principal.