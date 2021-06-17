Chica discapacitada toca el arpa con los ojos, ¿cómo lo hace?

Alexandra Kerlidou, es una joven de 21 años que padece de parálisis cerebral. No puede usar las manos ni hablar, sin embargo tiene la capacidad y toca el arpa con los ojos. Sentada en su silla de ruedas en un escenario de Atenas, Alexandra Kerlidou, llena el aire con música de arpa, lo hace con tan sólo el movimiento de sus ojos a través de la pantalla de una computadora.

Estudiante discapacitada "toca" el arpa con los ojos

Lo logra gracias a "Eyeharp", un software digital controlado por la mirada que permite a las personas con discapacidad tocar música, algo que nunca había creído posible.

Alexandra Kerlidou, estudiante discapacitada:

Me sentí extraña, nunca me había imaginado algo así".

Teknologi membantu pelajar kurang upaya bermain kecapi dengan matanya - https://t.co/xfB39A4Z2U

ATHENS, (Reuters) – Alexandra Kerlidou duduk di kerusi rodanya di atas pentas di Athens. Dengan h pic.twitter.com/eTOfVb4w3j — BeritaKini.biz (@BeritakiniB) June 17, 2021

Aunque Alexandra no puede usar las manos ni hablar, usó un programa informático generador de voz, para poder expresarse sobre la primera vez que trabajó con el "Eyeharp" y con el creador Zacharias Vamvakousis.

La inspiración de Vamvakousis, músico y científico informático, para crear el programa surgió después de que un amigo músico resultó herido en un accidente de motocicleta poco antes de que tocaran juntos en un concierto. Su amigo, tocaba la lira de Creta.

Zacharias Vamvakousis, músico y científico informático:

Al principio no estaba claro si sería capaz de mover los brazos, las manos y volver a tocar. Me impactó y me dicuenta de la necesidad de este tipo de tecnología”.

La tecnología de seguimiento ocular digital, que es muy utilizada en juegos, seguridad y medicina, sigue los movimientos oculares para ejecutar comandos. El ojo se posa en cada nota musical espaciada en una rueda en la pantalla y, en promedio, se puede tocar de tres a cuatro notas por segundo.

El programa puede "tocar" 25 instrumentos musicales

Unleash your inner musician with eyeharp, now on the Eyegaze Edge®! pic.twitter.com/6XvXNesKDc — Eyegaze Inc. (@Eyegaze) March 21, 2021

Zacharias Vamvakousis, músico y científico informático:

Elimina la acción real de rasguear un acorde. Sin hacerlo digitalmente, nunca sería posible reproducir música en tiempo real”.

Aún así, el programa requiere de disciplina y concentración, ya que hay que evitar que los ojos se desvíen demasiado rápido a la siguiente nota. Una acción reconfortante para los estudiantes que se emocionan cuando escuchan sus esfuerzos.

Zacharias Vamvakousis, músico y científico informático:o:

La mayoría de los niños comienzan con el sonido de la batería sólo para hacer ruido, sólo para interactuar con el entorno en este momento”.

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El programa "Eyeharp" ha sido impartido en escuelas especiales de Barcelona, donde Alexandra estudió, y al igual que ella, más de dos mil personas lo han descargado.

Anastasios, padre de Kerlidou:

Yo lloré y su madre también lloró".

Alexandra Kerlidou, discapacitada toca el arpa con los ojos.|REUTERS/Alkis Konstantinidis

Confesó Anastasios, después de que su hija tocara por primera vez el "Eyeharp". A su hija, que quiere trabajar en programación de computadoras después de terminar la escuela, le gustan las canciones populares griegas y el piano. No podía imaginar la vida sin música.

Alexandra Kerlidou, estudiante discapacitada:

Cuando estoy triste o feliz, pongo música”.

Debido a la contingencia sanitaria, actualmente solo se imparten clases en línea. En su mayoría a niños con parálisis cerebral, sin embargo el programa también apunta a aquellos con distrofia muscular, amputación de extremidades, cuadriplejía o hasta lesión de la médula espinal.

#EyeHarp ganó el 1er premio de #smartCATchallenge en la categoría d’Inclusió Social! Muchas gracias los organizadores y los patrocinadores! pic.twitter.com/3diAQxRczL — Zacharias Vamvakousis (@zackbam) October 20, 2017

¿Qué es Eyeharp?

EyeHarp es un instrumento musical electrónico controlado por los movimientos de los ojos o la cabeza del jugador. Combina hardware de seguimiento ocular y software especialmente diseñado, que tiene un componente para definir acordes y arpegios, y otro para cambiar esas definiciones y tocar melodías.