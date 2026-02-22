Narcocorridos de “El Mencho” y el crimen organizado: El papel de ‘Los Alegres del Barranco’

Los narcocorridos dedicados a "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), funcionaron como una narrativa compleja que relataba la jerarquía, códigos de lealtad y pasajes biográficos de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, pero ¿qué relación tienen "Los Alegres del Barranco"?

El 22 de febrero 2026, elemento de las fuerza federales abatieron a "El Mencho", uno de los narcotraficantes más buscados en Estados Unidos.

Narcocorridos dedicados a "El Mencho": Del éxito de los escenarios a la investigación judicial

Los narcocorridos que aluden a "El Mencho", representan una vertiente del género regional mexicano que glorifica y narra las acciones de una de las figuras criminales más buscadas.

Estas son las canciones más destacadas que le han dedicado a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

"El del Palenque" de Los Alegres del Barranco

Este narcocorrido narra la vida de "El Mencho". En marzo 2025, el grupo interpretó la canción en uno de sus conciertos en Jalisco, provocando que se investigara a la agrupación.

Tras su actuación en Guadalajara, autoridades investigaron la apología del delito, con posibles penas de unos a seis meses de prisión.

Entre otros narcorridos dedicados a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías "El Mencho" están:



"CJNH Soy El Mencho" - Grupo Corporación

"Soy Hijo Del Mencho" - Martín Castillo

"Don Mencho" - Golpe De Guerra

Impacto legal de "El del Palenque": Restricciones a los narcocorridos en eventos públicos

La interpretación de "El del Palenque" de Los Alegres del Barranco en Guadalajara, las autoridades investigaron a la agrupación. A pesar de la controversia, la agrupación aprovechó la polémica para promocionar sus nuevas canciones.

Tras este incidente, las autoridades buscaron evitar que se los narcocorridos se interpretaran en eventos públicos, prohibiéndolos incluso en fechas patrias, como en Michoacán.

¿Quién era 'El Mencho', líder de CJNG?

Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, pero fue hasta el 2009 que reportes inteligencia lo identificaron como miembro del Cártel del Milenio, de los hermanos Nava Valencia, que después pasaría a ser el Cártel de Sinaloa.

De dicha organización criminal, surgió una fracción conocida como 'Los Matazetas', la cual como su nombre lo dice, estaba enfocada en exterminar al Cártel de 'Los Zetas' de su territorio.