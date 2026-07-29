Circula inédita FOTO de “El Mencho": así lucía el líder del CJNG antes de morir

Lo abatieron el 22 de febrero de 2026. Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por años fue el más buscado incluso por Estados Unidos. A meses de su muerte, se reveló una foto de él tomada mucho tiempo antes de morir.

"El Señor de los Gallos", como también lo apodaban, perdió la vida durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. Antes de que se confirmara su muerte, la violencia con narcobloqueos se desató en el estado y otras zonas del país, entre ellas Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero y Zacatecas.

Esta es la FOTO inédita de "El Mencho", líder del CJNG

El periodista José Luis Morales publicó en su cuenta de X una nueva foto de "El Mencho", imagen que no era de conocimiento público hasta ahora.

De acuerdo con la información que dio a conocer en redes sociales, le hicieron llegar esa fotografía de Nemesio Oseguera Cervantes, tomada "hace unos años".

En ella se ve al narcotraficante de pie, junto con más hombres, de quienes hasta ahora se desconoce su identidad. Por ahora, no se cuentan con más detalles y contexto de cuándo y dónde fue tomada.

Llega al Whatsapp de JLMNoticias esta imagen. Una supuesta foto inédita, de hace varios años, de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.



"Es el Mencho hace unos años", me llega en el mensaje. #JLMNoticias #Aguascalientes #Ags pic.twitter.com/moCIoUuqNw — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 29, 2026

¿Cómo murió "El Mencho" en Tapalpa? Esto se sabe de su caída

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en el operativo en el municipio de Tapalpa, el personal federal fue atacado en la zona.

Ante ello, los militares repelieron la agresión; hechos que dejaron cuatro integrantes del CJNG muertos en el lugar, pero otros tres resultaron heridos.

Cuando fueron trasldados vía aérea a la Ciudad de México (CDMX), perdieron la vida: entre ellos estaba "El Mencho".

Arde el país y cae una era del narco: La historia de “El Mencho”, el fundador del CJNG

¿Quién el nuevo líder del CJNG tras la muerte de “El Mencho”?

El gobierno de Estados Unidos, que estaba tras los pasos de Nemesio Oseguera Cervantes, identificó al nuevo líder del CJNG y sucesor de "El Mencho".

Se trata de Juan Carlos Valencia González, "El 03", un sujeto que tiene nacionalidad estadounidense y mexicana. Ahora las autoridades de la Unión Americana ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares porinformación que lleve a su captura.