Canciller de Guatemala viaja a Chiapas por accidente de migrantes

Pedro Brolo, canciller de Guatemala, viajó a Chiapas para reunirse con autoridades mexicanas tras el accidente que dejó 55 migrantes muertos y al menos 48 heridos.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el canciller de Guatemala estará hoy en México para apoyar a las víctimas y familias afectadas que dejó el accidente registrado la tarde de ayer.

La SRE agregó que con la visita de Pedro Brolo se “acordarán acciones conjuntas e inmediatas a emprender por parte de los países afectados contra la red delincuencial del tráfico y trata de personas responsable de la tragedia”.

Pedro Brolo, canciller de Guatemala, estará en México hoy para apoyar a las víctimas y familias afectadas así como acordar acciónes conjuntas e inmediatas a emprender por los países afectados contra la red delincuencial de tráfico y trata de personas responsable de la tragedia. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 10, 2021

Por su parte, el canciller de Guatemala indicó por el mismo medio que llegará a Tuxtla para reunirse con las autoridades mexicanas en el estado de Chiapas, con el objetivo de ver a sus connacionales afectados y brindar apoyo consular.

El canciller de Guatemala viajará acompañado de la fiscalía del viceministro de Atención al Migrante, Eduardo Hernández y del secretario de comunicación social de la Presidencia, Kevin López.

Accidente en Chiapas deja 55 migrantes muertos

La tarde de ayer, 9 de diciembre, se registró un accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa, en Chiapas, cuando un tráiler que transportaba más de 100 migrantes volcó y dejó 55 muertos y al menos 58 personas heridas.

Las víctimas eran migrantes procedentes de Guatemala y El Salvador que se dirigían a Estados Unidos. Iban a bordo de tráiler por la carretera de Chiapas de Corzo a Tuxtla Gutiérrez. De repente, el vehículo chocó contra un muro, al parecer debido a la alta velocidad, y luego se volcó.

Estamos saliendo vía aérea a Tuxtla-Gtz para reunirnos con autoridades de la @SRE_mx y Estado de Chiapas, visitar a los connacionales afectados para brindar apoyo consular. Me acompañan de la fiscalía del migrante @MPguatemala En contacto permanente con Canciller @m_ebrard — Pedro Brolo (@PedroBroloGT) December 10, 2021

Horas después del accidente del tráiler, el presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) y otros funcionarios tanto federales como estatales, lamentaron la muerte de los migrantes.

El Presidente escribió en su cuenta de Twitter que “es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas”.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard también lamentó el accidente en la carretera Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y aseguró estar en comunicación con el gobierno estatal y Protección Civil, además se contactará a las cancillerías de los países afectados.

