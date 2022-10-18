Le componen canción a Adán Augusto para #QueSigaLópez

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya tiene canción que lo apoya como uno de los presidenciables llamada “Adán va” y que se compartió con el HashTag #QueSigaLópez.

A través de una cuenta que apoya al secretario de Gobernación se difundió la canción de Adán Augusto López.

La canción inicia con un fragmento de la mañanera de AMLO en el que cuestiona si no hay un buen secretario de Gobernación.

Con marimba, la canción de Adán Augusto suena mientras se lee el mensaje: “El pueblo opina, todas y todos quieren que siga #QueSigaLópez ¿Quién? El tabasqueño”.

Adán Augusto, el “hermano” de AMLO

El secretario de Gobernación es uno de los que se perfila como los aspirantes de Morena para las elecciones de 2024.

En días pasados, AMLO dio a conocer la lista de los aspirantes de la oposición a las elecciones de 2024, a quienes les pidió apurarse para elegir a uno.

#EnLaMañanera | La jefa de gobierno de la #CDMX, @Claudiashein el canciller @m_ebrard y el Secretario de Gobernación, @adan_augusto quienes aspiran a la candidatura presidencial 2024 fueron llamados “hermanos” por el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/xjncpXLh2x — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 6, 2022

El Presidente también dio a conocer que mientras sus adversarios perfilan a 43 políticos, hombres y mujeres, en Morena hay al menos cinco “corcholatas”: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal.

Sobre los primeros tres aspirantes, AMLO aseguró que los considera como hermanos, por lo que en reiteradas ocasiones habla sobre el trabajo que realizan en sus cargos.

