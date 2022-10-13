AMLO revela a los 42 candidatos de la oposición para el 2024
AMLO dio a conocer la lista de los 42 candidatos de la oposición que buscarían las elecciones de 2024; destacan legisladores, gobernadores y periodistas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó en la conferencia de prensa matutina el listado de los 42 candidatos de la oposición que ya expresaron su deseo de participar en las elecciones de 2024.
En la mañanera de hoy, AMLO reveló que la lista la componen legisladores, gobernadores, dirigentes políticos, ex candidatos presidenciales, incluso periodistas que han sido postulados por la oposición como precandidatos para contender para las elecciones de 2024.
#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ sacó una diapositiva en su mañanera con los nombres de 42 personas que podrían ocupar la candidatura presidencial de partidos opositores pic.twitter.com/VboCwV2b0O— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022
El Presidente recordó que algunos de ellos ya fueron gobernadores y ahora son senadores o diputados federales. También no pudo evitar mostrar sorpresa de algunos que no conocía que se habían destapado para contender en las elecciones de 2024.
“Patricia Mercado ella les ayudó en el 2006 cuando el fraude, ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres feministas, la impulsaron a ella y sacó como un millón de votos y la diferencia formal entre comillas fueron 2 400 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón, ella se llevó como un millón”, recordó el Presidente.
¿Quiénes son los 42 candidatos de la oposición?
Agustín Carstens
Alejandro Moreno
Beatriz Paredes
Carlos Loret de Moal
Carlos Medina Plascencia
Claudio X González
Chumel Torres
Damián Zepeda
Dante Delgado
Demetrio Sodi de la Tijera
Denise Dresser
Diego Fernández de Cevallos
Emilio Álvarez Icaz
Enrique Alfaro
Enrique de la Madrid
Fernando Canales Clariond
Gabriel Quadri
Gilberto Lozano
Gustavo de Hoyos
Gustavo Madero
Ildefonso Guajardo
José Ángel Gurría
Juan Carlos romero Hicks
Kenia López Rabadan
Lilly Téllez
Lorenzo Córdova
Luis Donaldo Colosio riojas
Margarita Zavala
Marko Cortés
Maru Campos
Mauricio Kuri
Mauricio Vila
Miguel Ángel Mancera
Miguel Ángel Osorio Chong
Miguel Angel Riquelme
Patricia Mercado
Pedro Ferriz de Con
Ricardo Anaya
Samuel García
Santiago Creel
Silvano Aureoles
Xóchitl Gálvez Ruiz
AMLO presume trabajo de “corcholatas”
En contraste con el listado de los 42 candidatos de la oposición, el Presidente López Obrador volvió a destacar el trabajo que hacen Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto, pues continúan con sus labores en sus actuales cargos y recalcó que se acabaron los dedazos.
“Es buena como jefa de Gobierno, para que no se vaya a malinterpretar, es igual de buena como Adán haciendo su trabajo”.
#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ volvió a usar su mañanera para presumir a sus #CorcholotasPresidenciables pic.twitter.com/gf02XxMitr— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022