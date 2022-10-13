AMLO revela a los 42 candidatos de la oposición para el 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó en la conferencia de prensa matutina el listado de los 42 candidatos de la oposición que ya expresaron su deseo de participar en las elecciones de 2024.

En la mañanera de hoy, AMLO reveló que la lista la componen legisladores, gobernadores, dirigentes políticos, ex candidatos presidenciales, incluso periodistas que han sido postulados por la oposición como precandidatos para contender para las elecciones de 2024.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ sacó una diapositiva en su mañanera con los nombres de 42 personas que podrían ocupar la candidatura presidencial de partidos opositores pic.twitter.com/VboCwV2b0O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2022

El Presidente recordó que algunos de ellos ya fueron gobernadores y ahora son senadores o diputados federales. También no pudo evitar mostrar sorpresa de algunos que no conocía que se habían destapado para contender en las elecciones de 2024.

“Patricia Mercado ella les ayudó en el 2006 cuando el fraude, ustedes saben que para quitarnos votos de mujeres feministas, la impulsaron a ella y sacó como un millón de votos y la diferencia formal entre comillas fueron 2 400 mil votos por los que supuestamente ganó Calderón, ella se llevó como un millón”, recordó el Presidente.

¿Quiénes son los 42 candidatos de la oposición?

Agustín Carstens

Alejandro Moreno

Beatriz Paredes

Carlos Loret de Moal

Carlos Medina Plascencia

Claudio X González

Chumel Torres

Damián Zepeda

Dante Delgado

Demetrio Sodi de la Tijera

Denise Dresser

Diego Fernández de Cevallos

Emilio Álvarez Icaz

Enrique Alfaro

Enrique de la Madrid

Fernando Canales Clariond

Gabriel Quadri

Gilberto Lozano

Gustavo de Hoyos

Gustavo Madero

Ildefonso Guajardo

José Ángel Gurría

Juan Carlos romero Hicks

Kenia López Rabadan

Lilly Téllez

Lorenzo Córdova

Luis Donaldo Colosio riojas

Margarita Zavala

Marko Cortés

Maru Campos

Mauricio Kuri

Mauricio Vila

Miguel Ángel Mancera

Miguel Ángel Osorio Chong

Miguel Angel Riquelme

Patricia Mercado

Pedro Ferriz de Con

Ricardo Anaya

Samuel García

Santiago Creel

Silvano Aureoles

Xóchitl Gálvez Ruiz

AMLO presume trabajo de “corcholatas”

En contraste con el listado de los 42 candidatos de la oposición, el Presidente López Obrador volvió a destacar el trabajo que hacen Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto, pues continúan con sus labores en sus actuales cargos y recalcó que se acabaron los dedazos.

“Es buena como jefa de Gobierno, para que no se vaya a malinterpretar, es igual de buena como Adán haciendo su trabajo”.