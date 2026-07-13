¿Vas a salir de vacaciones de verano este 2026? Estas son las playas que NO tienen alerta de la Cofepris

Las vacaciones de verano ya llegaron y con ello las recomendaciones de las autoridades para saber qué lugares visitar. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, anunció que playas NO son aptas para vacacionar este 2026.

¿Qué playas no se recomienda visitar este verano?

¿Qué playas SÍ puedes visitar?

De acuerdo al comunicado publicado el 10 de julio de este año, la Cofepris confirmó que el 98.3% de las playas mexicanas están en buenas condiciones para recibir a los turistas.

Se evaluaron 289 playas en total, de las cuales 284 son aptas para que se utilicen para nadar o actividades de recreación.

Para dar con estos resultados, se recolectaron 2 mil 279 muestras de agua en 393 puntos distintos, abarcando 76 destinos turísticos de los 17 estados que tienen costa en el país.

Las playas NO aptas para visitar este verano

El monitoreo dio como resultado cinco playas, de cuatro estados diferentes, que no cumplen con los requisitos y que rebasaron los límites de contaminación, por lo que no se puede nadar ahí.



Playa de Tijuana (en Tijuana, Baja California). Playa del Cuale (en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco). Playa Principal (en Puerto Escondido, Oaxaca). Playa José Martí (en Veracruz, Veracruz). Playa Tumbao (en Veracruz, Veracruz).

¿Por qué estas playas no son aptas?

Una de las principales razones por las que "reprobaron" a estas playas son por la concentración elevada de la bacteria Enterococcus faecalis, enterococos. Esta bacteria forma parte de la flora intestinal y urogenital del humano, la cual se puede convertir en un patógeno generador de infecciones.

Para que una playa sea segura, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dice que esta debe tener menos de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Las cinco playas habrían superado este número.

🚨 #Cofepris informa los resultados del monitoreo prevacacional sobre la calidad del agua de mar en los principales destinos turísticos del país. Si estás planeando un viaje a la playa para estas vacaciones, te invitamos a consultar este reporte para disfrutar de unas vacaciones… pic.twitter.com/AlJjrJySfh — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 10, 2026

¿Qué acciones se están tomando?

La Cofepris recomendó a los visitantes que NO realicen actividades de nado o de uso recreativo en cualquiera de las cinco playas en alerta.

Según las autoridades de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, junto con los gobiernos locales y los Comités de Playas Limpias, ya están aplicando planes de contingencia urgentes para limpiar el agua, corregir el origen de la contaminación y colocar señalizaciones de advertencia en la arena.