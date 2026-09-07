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¡Caos por lluvias en CDMX! Encharcamientos en Paseo de la Reforma y en Iztapalapa afectan a automovilistas este lunes

La Ciudad de México se ve afectada por los intensos encharcamientos provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas; afectaciones en Reforma e Iztapalapa.

Caos vial en CDMX EN VIVO: Calles afectadas hoy por accidentes, socavones, baches y fugas de agua este lunes; zonas afectadas
Calles afectadas hoy por accidentes, socavones, baches y fugas de agua este lunes|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Fernando Ramírez

Las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México (CDMX) las últimas horas, provocaron graves afectaciones en distintas calles de la capital del país con encharcamientos, baches entre otros problemas, pero ¿qué zonas son las más afectadas este 7 de septiembre 2026?

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Afectaciones por socavones, coladeras abiertas e inundaciones

Encharcamientos en Calzada Ignacio Zaragoza

Un intenso encharcamiento afecta la circulación del Canal de San Juan, a la altura de la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa; los carriles se ven reducidos debido a que el agua está estancada en la zona.

Encharcamientos en Calzada Ignacio Zaragoza
Encharcamientos en Calzada Ignacio Zaragoza|AZTECA NOTICIAS

Encharcamientos en Paseo de la Reforma

Usuarios reportan intensos encharcamientos en la Av. Paseo de la Reforma, cerca de la Glorieta Cuitláhuac, en la colonia Guerrero en direcciones a la alameda central; se recomienda manejar con precaución en la zona.

Encharcamientos en Paseo de la Reforma
Encharcamientos en Paseo de la Reforma|AZTECA NOTICIAS

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