¿Cómo está la capa de ozono? ONU informa recuperación del calentamiento global

La capa de ozono se está recuperando y se prevé evitar el crecimiento del calentamiento global dentro de los próximos 40 años. Así lo dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 103ª reunión anual de la Sociedad Meteorológica de los Estados Unidos, donde dieron los detalles de esta recuperación que espera evitar el aumento de 0.5° centígrados en el planeta.

De acuerdo con un grupo de investigadores avalado por el organismo mundial, la eliminación de las sustancias químicas que impactan en la capa de ozono ya contribuye a la mitigación del cambio climático, pues a escala global se ha combatido este tipo de contaminación.

Esta información fue publicada en el informe cuadrienal del Grupo de Evaluación Científica del Protocolo de Montreal, donde confirmaron la eliminación de aproximadamente el 99 % de sustancias prohibidas que agotan la capa de ozono, lo que ha contribuido a la recuperación de la estratosfera y a que disminuya la exposición de las personas a los rayos ultravioleta (UV) del sol.

Según el último informe cuadrienal, la capa de ozono se está recuperando, lo que es una fantástica noticia

La capa de ozono se está recuperando y se prevé evitar el crecimiento del calentamiento global dentro de los próximos 40 años|unsplash

¿Por qué se destruye la capa de ozono?

Son múltiples las sustancoias nocivas que afectan a la capa de ozono y que han provocado su destrucción progresiva, como la emisión de gases que son fuente de compuestos halogenados que contienen principalmente cloro y bromo, que con el paso de décadas han afectado notablemente la capa.

Según lo compartido por la ONU, si se mantienen las políticas actuales, se espera que la capa de ozono recupere los valores de 1980, antes de la conformación de un agujero de ozono, aproximadamente en 2066 en la Antártida, en 2045 en el Ártico y en 2040 en el resto del mundo.

"Las medidas adoptadas en relación con el ozono sientan un precedente para la acción climática", afirmó el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas. "El éxito obtenido gracias a la eliminación progresiva de las sustancias químicas que destruyen la capa de ozono nos muestra lo que puede y debe hacerse, con carácter de urgencia, para abandonar los combustibles fósiles, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar, por lo tanto, el aumento de las temperaturas", sentenció.

De esta forma se dio la notificación sobre la actualidad de la capa de ozono en este inicio de 2023.

