Diputados buscan que en 2040 solo haya vehículos eléctricos en CDMX

En comisiones del Congreso capitalino, diputados avalaron un dictamen que, de ser aprobado en el pleno, permitirá que en el año 2040 solo circulen vehículos eléctricos en la Ciudad de México (CDMX) y en 2050 no haya ningún carro de gasolina, con el objetivo de reducir las emisiones de Carbono y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI) que contribuyen al cambio climático.

El vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la CDMX destacó que su propuesta legislativa es congruente con el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2020-2026 ya que busca evitar el uso desmedido de transporte con altas emisiones de contaminantes, cambiando a formas de movilidad más sustentables y mejorando la infraestructura y las tecnologías disponibles, con un fuerte impulso a la electro-movilidad.

Ayer en el @Congreso_CdMex propuse poner un plazo para transitar al uso de vehículos eléctricos, para frenar el daño ambiental ocasionado por el uso de transportes altamente contaminantes, en la capital del país. Gracias a Natalia Luna @norteadadelsur por la entrevista: https://t.co/cevTYcErTb — Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) November 5, 2021

“La movilidad eléctrica tiene ventajas que destacan sobre los vehículos de combustión interna, como menores necesidades de mantenimiento, una menor pérdida de energía y el uso de tecnologías más limpias y silenciosas, así como importantes ahorros económicos en el largo plazo”, aseguró el congresista capitalino.

En ese sentido, se congratuló porque los integrantes de la instancia legislativa en la materia hayan aprobado adicionar un artículo octavo transitorio a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la CDMX para que la Estrategia Local de Cambio Climático considere como una de sus metas, el desarrollo de los incentivos necesarios para impulsar medidas que motiven una renovación acelerada de las unidades del parque vehicular para la sola existencia en circulación de vehículos eléctricos para el año 2040, así como los desincentivos pertinentes para la eliminación total de unidades de combustión interna para el año 2050.

“Para lograr lo anterior, propuse que la Secretaría del Medio Ambiente se coordine con las autoridades competentes y los sectores de la sociedad involucrados para que diseñen, desarrollen y apliquen los instrumentos económicos necesarios, y promuevan la investigación, el desarrollo científico, técnico y tecnológico para el cumplimiento de dicha meta, lo cual también se aprobó”, finalizó el diputado vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la CDMX, Jesús Sesma Suárez.